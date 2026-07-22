ترامپ در مراسم انتقال پیکر ۴ سرباز کشتهشده آمریکایی شرکت میکند
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر چهار نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد کرد.
این چهار نظامی در حملات اخیر حکومت ایران در اردن و عراق کشته شدند.
وزارت دفاع آمریکا هویت این چهار نظامی را ستوان یکم تایلر جیمز فیهان، سرباز ایزابلا گونزالس، گروهبان انجل اس. رمپرساد و گروهبان مایکل امانوئل سوینتون اعلام کرده است.
فیهان، گونزالس و رمپرساد در حمله به پایگاهی در اردن کشته شدند و سوینتون هنگام خنثیسازی یک پهپاد ایرانی در عراق جان خود را از دست داد.