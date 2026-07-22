بر اساس پیام‌های رسیده به ایران ‌ینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر، هم‌زمان با تشدید تنش‌ها، شهروندان از فعالیت پدافند هوایی و شنیده شدن صدای انفجار در نقاط مختلف ایران خبر داده‌اند.

در تهران، از حدود ساعت ۳ بامداد فعالیت پدافند گزارش شده و مخاطبان از شنیده شدن صدای پدافند و انفجار در مناطق نیاوران، کاشانک، کوه‌های دارآباد، میدان پاستور، قلهک، شرق، غرب و شمال‌شرق تهران بین ساعت ۳:۱۵ تا ۳:۴۳ بامداد خبر داده‌اند.

همچنین فعالیت پدافند در شهر قدس نیز گزارش شده است.

در شمال‌غرب ایران نیز مخاطبان گزارش داده‌اند که از ساعت ۲:۳۰ تا ۳ بامداد دست‌کم ۱۰ انفجار شدید در تبریز شنیده شده است.

در جنوب کشور نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر حوالی ساعت ۲:۴۷ بامداد و در برازجان حدود ساعت ۲:۵۳ بامداد خبر داده‌اند.