رسانهها در ایران گزارش دادند که سامانههای پدافندی در شرق، شمال شرق و غرب تهران دوباره فعال شدهاند.
در ۱۰ شب گذشته که حملات آمریکا عمدتا به نقاطی در جنوب ایران محدود بود، تهران مورد حمله قرار نگرفته بود.
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر چهار نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد کرد.
این چهار نظامی در حملات اخیر حکومت ایران در اردن و عراق کشته شدند.
وزارت دفاع آمریکا هویت این چهار نظامی را ستوان یکم تایلر جیمز فیهان، سرباز ایزابلا گونزالس، گروهبان انجل اس. رمپرساد و گروهبان مایکل امانوئل سوینتون اعلام کرده است.
فیهان، گونزالس و رمپرساد در حمله به پایگاهی در اردن کشته شدند و سوینتون هنگام خنثیسازی یک پهپاد ایرانی در عراق جان خود را از دست داد.
بر اساس پیامهای رسیده به ایران ینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر، همزمان با تشدید تنشها، شهروندان از فعالیت پدافند هوایی و شنیده شدن صدای انفجار در نقاط مختلف ایران خبر دادهاند.
در تهران، از حدود ساعت ۳ بامداد فعالیت پدافند گزارش شده و مخاطبان از شنیده شدن صدای پدافند و انفجار در مناطق نیاوران، کاشانک، کوههای دارآباد، میدان پاستور، قلهک، شرق، غرب و شمالشرق تهران بین ساعت ۳:۱۵ تا ۳:۴۳ بامداد خبر دادهاند.
همچنین فعالیت پدافند در شهر قدس نیز گزارش شده است.
در شمالغرب ایران نیز مخاطبان گزارش دادهاند که از ساعت ۲:۳۰ تا ۳ بامداد دستکم ۱۰ انفجار شدید در تبریز شنیده شده است.
در جنوب کشور نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر حوالی ساعت ۲:۴۷ بامداد و در برازجان حدود ساعت ۲:۵۳ بامداد خبر دادهاند.
خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش صدای چند انفجار از حوالی تبریز و از سمت جنوب این شهر شنیده شد.
بر اساس این گزارش، هنوز محل دقیق و منشا این انفجارها مشخص نیست و اطلاعاتی درباره علت آن منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس اعلام کرد اخبار تکمیلی در این باره متعاقبا منتشر خواهد شد.
پیشتر شهروندان از شنیده شدن صدای چند انفجار در تبریز خبر داده بودند.
خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش مردم تهران از شنیده شدن صدای فعالیت پدافند هوایی در شرق تهران خبر دادند.
بر اساس این گزارش، تاکنون اطلاعاتی درباره علت این فعالیت یا جزئیات بیشتر آن منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس اعلام کرد اخبار تکمیلی در این باره متعاقبا منتشر خواهد شد.