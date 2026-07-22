سنتکام پایان موفقیتآمیز یازدهمین شب حملات خود به جمهوری اسلامی را اعلام کرد
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که یازدهمین شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است.
بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی، توانمندیهای دریایی، آشیانههای هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساختهای لجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود.
سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی سه ماه گذشته به بیش از ۳۰ کشتی تجاری که از این آبراه بینالمللی و حیاتی برای تجارت منطقهای و جهانی عبور میکردند، حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است که این حملات، که سنتکام آنها را «غیرقابل توجیه» توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیرنظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتیهای تجاری باز است.
بهگفته سنتکام، از اوایل ماه مه تاکنون، نیروهای سنتکام به عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال حدود ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این مسیر کمک کردهاند.