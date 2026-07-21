حوثی‌ها که شمال و غرب یمن، از جمله ساحل واقع در دهانه دریای سرخ را در کنترل دارند، دوشنبه از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند. این اقدام، جبهه‌ای بالقوه تازه در جنگ علیه جمهوری اسلامی گشود.

حوثی‌ها در نامه‌ای خطاب به شرکت‌های کشتی‌رانی تهدید کردند هر کشتی را که نفت عربستان را بارگیری یا تخلیه کند، هدف قرار خواهند داد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت حوثی‌ها هنوز باب‌المندب، تنگه موسوم به «دروازه اشک‌ها» که به دریای سرخ راه دارد، را نبسته‌اند و تهدید کرد در صورت انجام چنین اقدامی علیه آنها وارد عمل خواهد شد.

ترامپ گفت: «تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است. اگر چنین چیزی رخ دهد، به آن رسیدگی می‌کنیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین تایید کرد که تاکنون ۱۸ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند؛ از جمله چهار نفر که طی چند روز گذشته در حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن و عراق جان باختند.

به نظر می‌رسد اعلامیه حوثی‌ها از هم‌اکنون نیز تاثیر خود را گذاشته باشد. دو نفت‌کش که به‌تازگی در بندر ینبع عربستان در دریای سرخ، نفت خام عربستان را به مقصد چین و هند بارگیری کرده بودند، سه‌شنبه دور زدند و به جای خروج از باب‌المندب به سوی اقیانوس هند، مسیر خود را به سمت کانال سوئز تغییر دادند.

گروه بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی ونگارد روز سه‌شنبه گفت: «این تحولات نخستین تغییرات تاییدشده در مسیر حرکت نفت‌کش‌های تجاری پس از تحریم اعلام‌شده از سوی حوثی‌ها محسوب می‌شود و احتمالا اختلال در صادرات نفت خام عربستان و الگوهای کشتی‌رانی منطقه‌ای را افزایش خواهد داد.»

در حالی که جنگ تنگه هرمز، مسیر خروج از خلیج فارس، را مسدود کرده است، دریای سرخ به مسیر جایگزین اصلی برای انتقال روزانه میلیون‌ها بشکه نفت عربستان تبدیل شده؛ نفتی که از طریق خط لوله به ینبع منتقل می‌شود.

قیمت نفت روز سه‌شنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت؛ نفت خام برنت به بالای ۹۱ دلار در هر بشکه رسید و قیمت بنزین در آمریکا بار دیگر از چهار دلار در هر گالن عبور کرد.

حملات آمریکا به جنوب و غرب ایران

در همین فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در دور تازه حملات خود در بامداد سه‌شنبه، مراکز فرماندهی نظامی ایران، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های دفاع هوایی را هدف قرار داده است. این حملاتتا کنون ۱۰ شب متوالی ادامه داشته است.

رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش دادند صدای انفجارهایی در اطراف شهر شیراز در جنوب ایران شنیده شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، کنارک و چابهار در سواحل جنوبی و یک محل غیرنظامی در خارج از شهر آبدانان در غرب نیز هدف حمله قرار گرفتند.

ترامپ سه‌شنبه بار دیگر تهدید کرد که «خیلی زود» تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز را دوباره هدف قرار خواهد داد.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در جلسه‌ای در سنا به قانون‌گذاران گفت این جنگ که کنگره مجوز آن را صادر نکرده، تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته است.

او از سناتورها خواست ۷۰ میلیارد دلار دیگر در قالب بودجه «تکمیلی» تصویب کنند که بخشی از آن برای جایگزین کردن ذخایر موشکی مصرف‌شده خواهد بود.

حملات ایران در سراسر منطقه

آمریکا و جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی توافق آتش‌بس موقت چند هفته‌ای در ماه جاری، در حال آزمودن مرزهای تشدید تنش هستند.

حکومت ایران سه‌شنبه حملات تازه‌ای را در سراسر منطقه خلیج فارس آغاز کرد؛ جایی که حملات اخیر به تاسیسات آب‌شیرین‌کن، نگرانی‌ها درباره کمبود آب در کشورهای بیابانی را افزایش داده است؛ کشورهایی که برای تامین آب آشامیدنی تقریبا به‌طور کامل به شیرین‌سازی آب دریا وابسته‌اند.

کویت اعلام کرد سه‌شنبه در حال مقابله با حمله پهپادی و موشکی بوده است. این کشور در روزهای اخیر از حملاتی خبر داده که به تولید برق در نیروگاه‌هایی که هم‌زمان آب شیرین نیز تولید می‌کنند، آسیب رسانده است.

رسانه‌های حکومتی در ایران گزارش دادند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین به تاسیسات نظامی آمریکا در بحرین، کویت و اردن حمله کرده‌اند.

هدف گرفتن نفت‌کش‌ها

سازمان امنیت دریایی بریتانیا سه‌شنبه اعلام کرد یک نفت‌کش در تنگه هرمز گزارش داده که یک پرتابه به آن اصابت کرده و خدمه را وادار کرده که کشتی را ترک کنند و سوار قایق نجات شوند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرد دو نفت‌کش هنگام تلاش برای عبور از مسیر کشتی‌رانی جنوبی تنگه، پس از وقوع انفجار دچار آتش‌سوزی شدند.

آمریکا کشتی‌ها را تشویق کرده است از مسیر جنوبی استفاده کنند. جمهوری اسلامی در مقابل خواستار آن است که کشتی‌ها از مسیر جایگزین شمالی در نزدیکی سواحل ایران عبور کنند؛ مسیری که تهران در نهایت قصد دارد بابت عبور از آن هزینه دریافت کند.

داده‌های شرکت کپلر نشان داد دوشنبه تنها چهار کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران استفاده کردند؛ این رقم در روز قبل هفت کشتی بود.

عربستان سعودی در طول جنگ تا حدی از اختلالات کشتی‌رانی در امان ماند، زیرا نفت خود را از طریق خط لوله به ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کرد. اما بسته شدن کامل این مسیر جایگزین از سوی حوثی‌ها می‌تواند عرضه جهانی نفت را کاهش دهد، زیرا در آن صورت بخش عمده صادرات نفت عربستان عملا گرفتار خواهد شد.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی دوشنبه به رویترز گفت تهران پیشنهادی از سوی میانجی‌ها برای برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه دریافت کرده است؛ پیشنهادی با هدف نجات توافق آتش‌بس موقت امضاشده در ماه ژوئن که جایگزین آتش‌بس قبلی در ماه آوریل شده بود.