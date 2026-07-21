خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش مردم تهران از شنیده شدن صدای فعالیت پدافند هوایی در شرق تهران خبر دادند.
بر اساس این گزارش، تاکنون اطلاعاتی درباره علت این فعالیت یا جزئیات بیشتر آن منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس اعلام کرد اخبار تکمیلی در این باره متعاقبا منتشر خواهد شد.
خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش صدای چند انفجار از حوالی تبریز و از سمت جنوب این شهر شنیده شد.
بر اساس این گزارش، هنوز محل دقیق و منشا این انفجارها مشخص نیست و اطلاعاتی درباره علت آن منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس اعلام کرد اخبار تکمیلی در این باره متعاقبا منتشر خواهد شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که در بندر ماهشهر، بهبهان و سیریک صدای انفجار شنیده شده است.
رسانههای دیگر در ایران نیز از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز خبر دادند.
در این گزارشها به علت و محل انفجار و خسارات و تلفات احتمالی اشارهای نشده است.
در همین حال، کانال وحید آنلاین بهنقل از گزارشهای شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر، بهبهان، بندرعباس و چابهار خبر داد.
وحید آنلاین همچنین گزارش داده که پدافند
ساعتی پیش نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه نارمک تهران خبر دادند اما اندکی بعد، آتشنشانی تهران اعلام کرد که بامداد چهارشنبه انفجاری بدون حریق بهدلیل تجمع گاز در منزلی قدیمی رخ داده که خسارت و تلفات جانی به همراه نداشته است.
خبرگزاری فارس گزارش داد دقایقی پیش مردم ماهشهر صدای چند انفجار شنیدند.
بر اساس این گزارش، هنوز محل دقیق و منشا این انفجارها مشخص نیست و اطلاعاتی درباره علت وقوع آن منتشر نشده است.
خبرگزاری فارس اعلام کرد اخبار تکمیلی در این باره متعاقبا منتشر خواهد شد.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس جمهوری اسلامی، مدعی شد عدهای به دنبال گرفتن انتقام نیستند، بلکه میخواهند تهدیدها همچنان ادامه داشته باشد.
بهگفته او، تداوم این وضعیت میتواند به توقف فعالیت مجلس، قوه قضاییه و دولت منجر شود و مقدمهای برای وقوع کودتا باشد. ارزیابی کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از نگرانیهای جریان تندرو درباره تغییر موازنه قدرت در ساختار جمهوری اسلامی: