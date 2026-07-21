فارس در این گزارش مدعی شد برنامه‌های فردوسی‌پور در سال‌های اخیر از چارچوب نقد فنی فوتبال خارج شده و به موضوعاتی پرداخته که به گفته این رسانه، نتیجه آن تقویت اختلافات اجتماعی و رسانه‌ای بوده و همچنین فردوسی‌پور در طول رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، به جای حمایت از تیم ملی در شرایط دشوار حضور در آمریکا، بارها از این تیم انتقاد کرده و فضای رسانه‌ای را علیه ملی‌پوشان تشدید کرده است.

این رسانه همچنین با اشاره به اظهارات و محتوای منتشرشده در برنامه‌های فردوسی‌پور، او را به ایجاد دوقطبی میان نسل‌های مختلف فوتبال ایران متهم کرد. در گزارش فارس آمده است که برجسته کردن تقابل میان چهره‌هایی مانند علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا و کریم باقری با بازیکنان فعلی تیم ملی، از جمله علیرضا بیرانوند، بیش از آنکه به پیشرفت فوتبال کمک کند، باعث اختلاف میان هواداران شده است.

فارس همچنین به ماجرای انتقاد و تمسخر یکی از خبرنگاران بومی بندرعباس در جریان جنگ اشاره کرد و نوشت فردوسی‌پور با تمسخر این خبرنگار، که از مناطق جنوبی کشور گزارش تهیه می‌کرد، رفتاری «غیرحرفه‌ای» داشته است.

در پایان، این رسانه مدعی شد خروجی برخی برنامه‌های فردوسی‌پور از «نقد حرفه‌ای» عبور کرده و به دوقطبی‌سازی، تضعیف تیم ملی در رویدادهای مهم و تشدید اختلافات در فوتبال ایران انجامیده است. فارس همچنین این موضوع را یکی از دلایل مطرح بودن بحث توقف برنامه «۹۰» در میان بخشی از افکار عمومی عنوان کرد.

این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که امیر قلعه‌نویی، در اظهاراتی تند و بدون نام بردن مستقیم از فردوسی‌پور، از مسئولان خواست با کسانی که به گفته او علیه تیم ملی فعالیت می‌کنند، برخورد کنند و «صدای منتقدان» را قطع کنند.

همزمان با بالا گرفتن این حواشی، شامگاه دوشنبه وب‌سایت فوتبال ۳۶۰، رسانه تحت مدیریت عادل فردوسی‌پور، به‌طور ناگهانی از دسترس خارج شد و فعالیت این رسانه در بسترهای فضای مجازی هم متوقف شد.

