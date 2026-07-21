هگست به قانون‌گذاران گفت این رقم شامل برخی جنبه‌های جنگ و همچنین هزینه‌های پیش‌بینی‌شده تا ۳۰ سپتامبر است.

رویترز در گزارش خود تاکید کرده که مشخص نیست پنتاگون چگونه به رقم ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. یک منبع در ماه مارس به رویترز گفته بود دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برآورد کرده است که شش روز نخست جنگ دست‌کم ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشته است.

وزیر جنگ آمریکا گفت: «جهانی خطرناک، نیازمند اقداماتی جسورانه و سریع است.»

هگست افزود پنتاگون برای رسیدگی به نیازهای فوری خود به «تزریق منابعی فوری و ضروری» نیاز دارد.

هگست همچنین به قانون‌گذاران گفت بدون افزایش فوری بودجه، لازم خواهد بود آموزش‌های نظامی محدود شود.

این نخستین بار است که هگست، که همراه با ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در برابر کمیته تخصیص بودجه سنا حاضر شد، از زمان ازسرگیری عملیات ارتش آمریکا علیه جمهوری اسلامی در اوایل ماه جاری، به‌طور علنی با پرسش‌های قانون‌گذاران روبه‌رو می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که تنها شش ماه تا انتخابات میان‌دوره‌ای باقی مانده است؛ انتخاباتی که در آن جمهوری‌خواهان ترامپ ممکن است برای حفظ اکثریت خود در مجلس نمایندگان با نبردی دشوار روبه‌رو شوند. دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های عمومی وضعیت خوبی دارند و می‌کوشند جنگ ایران را به مساله هزینه‌های زندگی پیوند دهند.

آتش‌بسی شکننده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در اوایل ماه جاری فروپاشید و از آن زمان دو طرف هر روز حملاتی علیه یکدیگر انجام داده‌اند.

به‌گفته رییس‌جمهوری آمریکا تعداد نیروهای آمریکایی کشته‌شده در جنگ ایران در آخر هفته به ۱۸ نفر رسید. دست‌کم دو نفر از این ۱۸ نفر در حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن کشته شدند و مقام‌ها در حال بررسی بقایای یک سرباز دیگر هستند که پس از حمله به یک پایگاه در اردن مفقود شده بود.

در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مایکل امانوئل سوینتون، از نیروهای فرماندهی دفاع فضایی و موشکی ارتش آمریکا، سومین نظامی آمریکایی است که در پی حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی در عراق و اردن کشته شده است.

پیش‌تر گزارش شده بود که یک سرباز آمریکایی هنگام خنثی کردن بقایای یک پهپاد ایرانی در عراق کشته شده است.

از زمان آغاز درگیری در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۴۳۰ نیروی آمریکایی زخمی شده‌اند. پنتاگون دوشنبه اعلام کرد از ۷ ژوئیه تاکنون ۱۰۰ نظامی زخمی شده‌اند، اما ۹۶ درصد آنها به خدمت بازگشته‌اند.

ترامپ طی هفته گذشته تهدید کرده است دامنه اهداف مورد حمله در ایران را گسترش دهد و نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها را نیز شامل کند، نیروهای زمینی برای تصرف مرکز نفتی جزیره خارک ایران اعزام کند و یک سایت عمیق زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای موسوم به «کوه کلنگ» را بمباران کند.

ترامپ روز سه‌شنبه گفت آمریکا تاسیسات واقع در این کوه را «خیلی زود» از بین خواهد برد.