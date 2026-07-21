اعضای تیم ملی پس از فرود در فرودگاه باراخاس مادرید، با بالا بردن جام قهرمانی از سوی رودری، کاپیتان تیم، با استقبال پرشور هواداران روبه‌رو شدند. نخستین ایستگاه قهرمانان، کاخ زارزوئلا و دیدار با پادشاه فیلیپه و خانواده سلطنتی بود. پادشاه در این دیدار، با تقدیر از اراده و ایستادگی بازیکنان، این پیروزی را «حماسه‌ای بزرگ» توصیف کرد.

سپس اعضای تیم راهی کاخ مونکلوا شدند تا با پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، دیدار کنند. سانچز از تلاش‌ها و نمایش درخشان تیم قدردانی کرد. رودری نیز گفت: «برنده شدن برای کشورت زیباترین اتفاق ممکن است. نسل ما با دیدن جام گرفتن کاسیاس و اینیستا بزرگ شد و تکرار آن، بزرگ‌ترین دستاورد در فوتبال است.»

اوج این جشن، رژه بازیکنان با اتوبوس روباز در هوای ۳۴ درجه به سمت میدان «سیبلس» بود. خوزه لوئیس مارتینز آلمیدا، شهردار مادرید، با تمجید از حضور پرشور مردم، اعلام کرد که با وجود حضور میلیونی هواداران، این مراسم در کمال آرامش، امنیت و بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد.