فردوسی‌پور همچنین گفت: «امشب قبل از برنامه، خودجوش، اپلیکیشن و سایت ما از دسترس خارج شد و فعلا با یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام پخش زنده داریم. امیدوارم که اتفاق تصادفی باشد و بشود کار کرد.»

او گفت: «اینقدر سقف شما کوتاه است که یک سایت و اپلیکیشن را نمی‌توانید تحمل کنید؟ شما که همه رسانه را دارید، همه امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست. اینقدر کوچکید؟»

روز یکشنبه، قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، بجای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی ۴۸ تیمی، از «حاکمیت و دولتمردان» خواست منتقدان را سرکوب کنند: «میکروفون دست افرادی است که در زمان جنگ برنامه‌شان را تعطیل کردند و به غار رفتند و در جام جهانی پیدایشان شد.»

او که به طور تلویحی به عادل فردوسی‌پور و سایت فوتبال ۳۶۰ اشاره می‌کرد، در ادامه گفت: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدم‌ها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»

قلعه‌نویی گفت: «تعجب من از حاکمیت و دولت‌مردان این است که چطور به این آدم‌ها تریبون می‌دهند.»

در پاسخ، عادل فردوسی‌پور، گفت : «آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتان در همین دوره جنگ حتی یک دقیقه هم در ایران نبودید؛ یا چند روز در امارات بودید یا ۴۰، ۵۰ روز در ویلایتان در آلانیای ترکیه حضور داشتید.»