دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «آنها به شدت خواهان مذاکره هستند اما تاوقتی آماده نباشند بهطور جدی و معنادار ملاقات کنند، ما حتی علاقهای به انجام آن نداریم.»
ترامپ عصر سهشنبه ۳۰ تیر در یک نشست رسانهای در کاخ سفید، درباره تهدید حوثیها به بستن تنگه بابالمندب گفت: «هنوز چنین اتفاقی رخ نداده، اما ممکن است رخ دهد.»
او افزود: «اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، به آن رسیدگی خواهیم کرد. همانطور که قبلا هم با حوثیها این کار را کردهایم. ما حدود ۴۵ روز عملیات بسیار قدرتمندی علیه حوثیها انجام دادیم.»
ترامپ درباره حضور نیروهای اسرائیلی در لبنان نیز گفت روند استقرار مجدد این نیروها در حال انجام است و آنها به مناطق دیگر منتقل میشوند.
او که در حاشیه دیدار با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، با خبرنگاران صحبت میکرد، توافق امضاشده با این کشور را «توافقی بسیار خوب» توصیف کرد.