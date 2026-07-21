اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد تلفات سیلابها در نورستان به ۲۳ نفر افزایش یافت. معاون سخنگوی این اداره گفت که تاکنون اجساد ۱۵ نفر پیدا شده و بیش از ۱۰۰ نفر ناپدید هستند. به گفته او ۸۰ نفر زخمی شدهاند و عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد.
اداره ملی مبارزه با حوادث گروه طالبان سهشنبه ۳۰ تیر با انتشار آمار ذکر شده، گفت بررسیهای تیمهای امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل، احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد.
این اداره تاکنون جزییات بیشتری درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است.
افغانستاناینترنشنال از قول معاون سخنگوی این اداره خبر داد که هفت خانه مسکونی بهطور کامل و ۲۳ خانه دیگر بهصورت جزیی تخریب شدهاند.
همچنین ۷۰ مغازه و ۱۱ هتل از بین رفته و ۴۰ وسیله نقلیه کوچک و بزرگ نیز آسیب دیدهاند.
بارندگی شدید عصر ۲۹ تیر به وقت محلی در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، موجب جاری شدن سیلابهای ویرانگر شد.
فریدون صمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، به تلویزیون حکومتی گفت که این سیلاب به میلیونها شهروند ساکنان این ولایت، خسارت مالی وارد کرده است.
او همچنین اعلام کرد شهردار پارون و شماری از محافظانش نیز در میان جانباختگان هستند.
این در حالی است که برخی منابع محلی در نورستان به افغانستاناینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر ۴۳ نفر که بر اثر سیلاب ناپدید شده بودند، از آب بیرون کشیده شده است.
به گفته این منابع، شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدهاند.
تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان میدهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و یک قرارگاه طالبان را بهطور کامل ویران کرده است.
در پی این رویداد، والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه، خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمکهای اضطراری به مناطق آسیبدیده شد.
گروه طالبان مرداد ۱۴۰۰ با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
افغانستان بهدلیل فقر ساختاری، ضعف مزمن زیرساختها و رواج ساختوسازهای غیرایمن، در برابر حوادث طبیعی بهطور ویژهای آسیبپذیر است.
گزارشهای بانک جهانی و سازمان ملل حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان در واحدهای مسکونی خشتی و فاقد مقاومت ساکن هستند و شبکههای حیاتی همچون راه و برق نیز در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت کشتهشدن رهبر جمهوری اسلامی، صنعت هستهای را «میراث» علی خامنهای خواند و گفت: «صنعت هستهای به معنای واقعی و حقیقی کلمه، میراث امام شهید است، هزار بار هم اگر ما را بمباران کنند، میتوانیم اهدافمان را محقق کنیم. به آنچه وعده کرده بودیم، عمل کردهایم و حتما بهشکلی قویتر به وعدههایمان عمل خواهیم کرد.»
رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، و گفت این صنعت با هدایتها و رهنمودهای او بهسمت «حیات و رشد بیوقفه» پیش رفته است.
او افزود که مجتبی خامنهای هم بسیار قاطع، جدی و مصمم برای صنعت هستهای جایگاه قائل است و از آن حمایت کرده و میکند.
انتشار گزارش بازداشت و بازجویی دو تن از کارکنان سفارت فرانسه در ایران، بازتاب گستردهای در رسانههای فرانسوی داشته است. وزیر خارجه این کشور درباره پیامدهای این اقدام به وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده است.
ساجده شریفی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در پی بازداشت غیرقانونی و آزار دو تن از کارکنان دیپلماتیک سفارت فرانسه در تهران، مقامهای فرانسوی در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان این سفارت هستند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو دیپلمات فرانسوی را بازداشت، به مکانی نامعلوم منتقل و بازجویی کردند. به گفته این منبع، آنها تحت آزار و فشار روانی قرار گرفتند و دستکم یکی از آنان با خشونت و ضربوشتم فیزیکی مواجه شد.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، پیشتر حمله و برخورد با دو مامور سفارت این کشور در تهران را تایید و «غیرقابل قبول» توصیف کرده و گفته بود این حادثه «بدون پیامد نخواهد ماند.»
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت این اتفاق باعث افزایش نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در تهران شده است. به گفته این منبع، شماری از کارکنان با ابراز نارضایتی خواستار بازگشت موقت به فرانسه شدهاند، اما ماموریت آنان هنوز رسما پایان نیافته است.