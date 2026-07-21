محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در مراسمی به مناسبت کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی، صنعت هسته‌ای را «میراث» علی خامنه‌ای خواند و گفت: «صنعت هسته‌ای به معنای واقعی و حقیقی کلمه، میراث امام شهید است، هزار بار هم اگر ما را بمباران کنند، می‌توانیم اهدافمان را محقق کنیم. به آنچه وعده کرده بودیم، عمل کرده‌ایم و حتما به‌شکلی قوی‌تر به وعده‌هایمان عمل خواهیم کرد.»

رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، و گفت این صنعت با هدایت‌ها و رهنمودهای او به‌سمت «حیات و رشد بی‌وقفه» پیش رفته است.

او افزود که مجتبی خامنه‌ای هم بسیار قاطع، جدی و مصمم برای صنعت هسته‌ای جایگاه قائل است و از آن حمایت کرده و می‌کند.