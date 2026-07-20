آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. هم‌زمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده‌تر است و واشینگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به‌طور کامل از میان ببرد.

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در ساعات بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت هفت عصر یک‌شنبه به وقت شرق آمریکا، برابر با ساعت دو و ۳۰ دقیقه بامداد تهران، آغاز شده است. سنتکام ساعاتی بعد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت ۵:۳۰ بامداد ایران به پایان رسانده است.

این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که به گفته آن، برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می‌شوند.

نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست‌کم ۱۱ نقطه را هدف قرار داده است. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، خورموج، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نورنیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزییاتی منتشر نکرد.

خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نیز، از شنیده‌شدن دست‌کم سه انفجار در جاسک و چند انفجار در دشتی، سیریک و خورموج خبر داد.

همچنین تسنیم و صداوسیما گزارش دادند سه صدای انفجار از غرب تبریز شنیده شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا زمان انتشار این گزارش، درباره خسارات احتمالی توضیحی ارائه نکرده بودند.

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