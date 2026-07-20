علی باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۸ تیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت میان مسئولان جمهوری اسلامی وحدت وجود دارد و ادعای آمریکا درباره وجود دودستگی در حاکمیت «دروغ» است.
او همچنین گفت آمریکا برای آزادسازی داراییهای ایران و برقراری آتشبس در لبنان اقدامی نکرده است.
باقری کنی با بیان اینکه تنگه هرمز «به هیچ وجه یک آبراه بینالمللی نیست»، افزود پس از حمله آمریکا در ۹ اسفند، موضوع تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده، زیرا «از این محور به ما حمله شد.»
معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین گفت تنگه هرمز یکی از مولفههای قدرت جمهوری اسلامی است و این حکومت هرگز از آن دست نخواهد کشید. او افزود آمریکاییها امیدوارند با فرسایشی کردن جنگ، در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند.
مقامهای آمریکایی به سیبیاس نیوز گفتند نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی در چندین حمله هوایی جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه خاورمیانه طی ماه جاری زخمی شدهاند.
به گفته دو مقام آمریکایی، بیشتر این نیروها به خدمت بازگشتهاند.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیهای برای سیبیاس نیوز این آمار را تایید کرد و گفت: از ۱۶ تیرماه، حدود ۱۰۰ نفر دارای درجاتی از جراحت تشخیص داده شدهاند که ۹۶ درصد آنها به خدمت بازگشتهاند.
درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی همچنان رو به گسترش است. آمریکا اعلام کرده حملات نظامی تا زمانی که دونالد ترامپ تصمیم دیگری نگیرد ادامه خواهد داشت و همزمان با تشدید حضور نظامی خود در منطقه، جنگندهها و هواپیماهای سوخترسان بیشتری به خاورمیانه اعزام میکند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در عین حال تاکید کرده واشینگتن همچنان آماده راهحل دیپلماتیک است، اما رفتار جمهوری اسلامی را عامل ادامه عملیات نظامی میداند.
همزمان، حملات و تنشهای نظامی در سراسر منطقه ادامه یافته است. آژیرهای هشدار چندین بار در بحرین و کویت به صدا درآمده، ارتش اردن از رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران خبر داده و گزارشهایی از حمله به کشتیها در آبهای عمان منتشر شده است. سپاه پاسداران نیز مسئولیت حملات به مواضع آمریکا در بحرین و کویت را بر عهده گرفته و اعلام کرده این حملات ادامه خواهد یافت.
در داخل ایران نیز حملات آمریکا به چندین نقطه از جمله تبریز، بوشهر، ارومیه، خورموج و دیگر مناطق ادامه داشته است. مقامهای جمهوری اسلامی از کشته و زخمی شدن شماری از افراد و آسیب دیدن برخی تاسیسات خبر دادهاند. همزمان سنتکام اعلام کرده عملیات دریایی برای محدود کردن تردد کشتیها به بنادر ایران ادامه دارد و هدف آن کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است.
در عرصه دیپلماتیک، کشورهای منطقه و غرب نسبت به گسترش درگیریها ابراز نگرانی کردهاند. کویت و مصر حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردهاند، بریتانیا بر تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده و نیوزیلند سطح هشدار سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس را افزایش داده است. همزمان گزارشهایی از تلاش میانجیها برای پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه و احیای مذاکرات میان تهران و واشینگتن منتشر شده است.
در داخل جمهوری اسلامی نیز مقامهای حکومتی بر ادامه جنگ و حفظ بازدارندگی تاکید کردهاند، اما همزمان نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران هشدار دادهاند. مسعود پزشکیان، رییسجمهور جمهوری اسلامی، از احتمال آسیب دیدن سرمایه اجتماعی نظام در صورت تشدید فشارهای اقتصادی سخن گفته و غلامحسین محسنی اژهای نیز بر ضرورت افزایش تابآوری مردم در برابر هزینههای جنگ تاکید کرده است.
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مقامهای آمریکایی به سیبیاس نیوز گفتند نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی در چندین حمله هوایی جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه خاورمیانه طی ماه جاری زخمی شدهاند.
به گفته دو مقام آمریکایی، بیشتر این نیروها به خدمت بازگشتهاند.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیهای برای سیبیاس نیوز این آمار را تایید کرد و گفت: از ۱۶ تیرماه، حدود ۱۰۰ نفر دارای درجاتی از جراحت تشخیص داده شدهاند که ۹۶ درصد آنها به خدمت بازگشتهاند.
علی باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۸ تیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت میان مسئولان جمهوری اسلامی وحدت وجود دارد و ادعای آمریکا درباره وجود دودستگی در حاکمیت «دروغ» است.
او همچنین گفت آمریکا برای آزادسازی داراییهای ایران و برقراری آتشبس در لبنان اقدامی نکرده است.
باقری کنی با بیان اینکه تنگه هرمز «به هیچ وجه یک آبراه بینالمللی نیست»، افزود پس از حمله آمریکا در ۹ اسفند، موضوع تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده، زیرا «از این محور به ما حمله شد.»
معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین گفت تنگه هرمز یکی از مولفههای قدرت جمهوری اسلامی است و این حکومت هرگز از آن دست نخواهد کشید. او افزود آمریکاییها امیدوارند با فرسایشی کردن جنگ، در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید اقدامات نظامی آمریکا تاکنون بیشتر واکنشی بوده و نشانهای از یک راهبرد منسجم در عملیات سنتکام دیده نمیشود.
او افزود در مقابل، جمهوری اسلامی راهبرد مشخصتری را دنبال میکند که علاوه بر تحمیل هزینه به آمریکا و کشورهای میزبان پایگاههای نظامی این کشور، بر تضعیف زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه نیز متمرکز است.