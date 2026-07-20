وزارت خارجه قطر اعلام کرد دو نامه یکسان به سازمان ملل متحد و شورای امنیت درباره حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور ارسال کرده است. دوحه در این نامهها حملات ایران را محکوم و آن را تشدیدی خطرناک و غیرقابلقبول توصیف کرده است.
قطر اعلام کرد ایران در ۷ ژوییه ۲۰۲۶ نفتکش قطری «الرکیات» را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده و این کشور نیز در ۱۲ ژوییه ۲۰۲۶ هدف حمله موشکی قرار گرفته است. دوحه همچنین ایران را از نظر حقوقی مسئول کامل این حملات و همه خسارتها و پیامدهای ناشی از آنها دانسته است.
خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای دو انفجار در شهر اصفهان خبر داد. دقایقی بعد، استاندار اصفهان اعلام کرد که امشب حملهای به شهر اصفهان صورت نگرفته است.
استاندار اصفهان افزود مقامهای مسئول در حال بررسی علت شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان هستند.
ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملههای موشکی و پهپادی هستند.
این بیانیه جزئیات بیشتری درباره منشا حملهها، اهداف یا خسارتهای احتمالی ارائه نکرده است.
عادل فردوسیپور، تهیهکننده فوتبال ۳۶۰ در شروع برنامه امشب خود برای جام جهانی، گفت که اپلیکیشن و سایت فوتبال ۳۶۰ دقایقی پیش از برنامه از دسترس خارج شده است. پخش زنده این برنامه قرار بود ساعت ۱۰ شب ایران شروع شود، اما با بیش از یک ساعت تاخیر، فقط از یوتیوب و اینستاگرام پخش شد.
فردوسیپور همچنین گفت: «امشب قبل از برنامه، خودجوش، اپلیکیشن و سایت ما از دسترس خارج شد و فعلا با یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام پخش زنده داریم. امیدوارم که اتفاق تصادفی باشد و بشود کار کرد.»
او گفت: «اینقدر سقف شما کوتاه است که یک سایت و اپلیکیشن را نمیتوانید تحمل کنید؟ شما که همه رسانه را دارید، همه امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست. اینقدر کوچکید؟»
روز یکشنبه، قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال، در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، بجای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی ۴۸ تیمی، از «حاکمیت و دولتمردان» خواست منتقدان را سرکوب کنند: «میکروفون دست افرادی است که در زمان جنگ برنامهشان را تعطیل کردند و به غار رفتند و در جام جهانی پیدایشان شد.»
او که به طور تلویحی به عادل فردوسیپور و سایت فوتبال ۳۶۰ اشاره میکرد، در ادامه گفت: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدمها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»
قلعهنویی گفت: «تعجب من از حاکمیت و دولتمردان این است که چطور به این آدمها تریبون میدهند.»
در پاسخ، عادل فردوسیپور، گفت: «آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتان در همین دوره جنگ حتی یک دقیقه هم در ایران نبودید؛ یا چند روز در امارات بودید یا ۴۰، ۵۰ روز در ویلایتان در آلانیای ترکیه حضور داشتید.»
رسانهها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک و چابهار و همینطور بخش بمانی سیریک خبر دادند اما درباره اهداف مورد اصابت قرار گرفته و خسارات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکردند.
اندکی پیش از این گزارشها، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی سیریک خبر داد و اعلام کرد هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس خبر داد.
سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود که دور تازه حملات به جمهوری اسلامی را شروع کرده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکا شامگاه دوشنبه ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران دور تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند.
سنتکام اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف بیشتر توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی انجام میشود که به گفته این نهاد، برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته میشود.