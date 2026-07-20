امیر حیات‌مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت: «برخی سران کشورهای عربی ادعا می‌کنند که مسلمان هستند، اما در واقعیت مسلمان نیستند. الکی خم و راست می‌شوند که به ظاهر دو رکعت نماز بخوانند تا حکومت‌شان را حفظ کنند، وگرنه این رفتارها نشانه مسلمانی نیست.»

او ادامه داد: «ما آن‌چنان به سران کشورهای عربی به چشم مسلمان نگاه نمی‌کنیم، البته مردم‌شان مسلمان هستند و تکلیف مردم از سران کشورهای عربی جدا است. امیدوارم که مردم کشورهای عربی متوجه شوند و این سران را عزل و سرنگون کنند.»

حیات‌مقدم اضافه کرد: «اگر دشمن یکی بزند، ما ده تا می‌زنیم. بحرین، امارات، کویت، اردن، قطر و حتی اگر از عربستان سعودی به سمت ما شلیک کنند، می‌زنیم. وقتی پایگاه آمریکا می‌شوند، باید جورش را هم بکشند و تاوانش را پس دهند.»