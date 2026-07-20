علی‌حسین قاضی‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، با اشاره به نهمین روز حملات آمریکا، گفت راهبرد واشینگتن، فرسایش تدریجی توان نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی از طریق هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مراکز نظامی در نقاط مختلف ایران است.

او با مقایسه این روند با سیاست آمریکا در قبال عراق، گفت این حملات با هدف تضعیف تدریجی حکومت و کاهش توان بازسازی و ادامه جنگ دنبال می‌شود.