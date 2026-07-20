این گروه عصر دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمی‌آید.»

حوثی‌ها که در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کرد که نزدیک به ۱۲ سال «محاصره‌ای ناعادلانه و ظالمان» بر یمن تحمیل کرده است.

حوثی‌ها همچنین «آمادگی کامل برای همه گزینه‌ها» را ابراز کردند و هشدار دادند که «هرگونه اقدام احمقانه» عربستان با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مردم ملت بزرگ خود می‌خواهیم که به بسیج عمومی و فراخوان عمومی برای مسلح شدن ادامه دهند و برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و با رزمندگان از جبهه‌ها حمایت کنند.»

بسته شدن کامل تنگه باب‌المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است ۷ درصد از عرضه جهانی نفت بکاهد.

خبرگزاری رویترز ۲۵ تیر به‌نقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثی‌های تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.

محمد الباشا، تحلیلگر یمنی و بنیان‌گذار «باشا ریپورت»، شرکت مشاوره ریسک مستقر در واشینگتن، به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون پرسش این است که آیا حوثی‌ها هدف قرار دادن کشتی‌های عازم بنادر عربستان سعودی را آغاز خواهند کرد یا نه. در این مرحله پاسخ روشنی وجود ندارد.»

او افزود: «حتی اگر به هیچ کشتی حمله نشود، احتمالا همین اعلام محاصره برای اخلال در کشتیرانی و ایجاد ابهام درباره فعالیت بنادر عربستان سعودی کافی خواهد بود. مساله تعیین‌کننده همچنان این است که آیا حوثی‌ها از تهدید به اقدام مستقیم روی خواهند آورد یا نه.»

این اعلام چند روز پس از آن صورت گرفت که حوثی‌ها عربستان سعودی را مسئول حمله به فرودگاه صنعا دانستند. با این حال، دولت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت می‌شناسد، مسئولیت این حمله را پذیرفت و گفت هدف آن جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در پایتخت یمن بوده است.

حوثی‌ها در واکنش به این حمله، موشک‌های بالستیک به سوی فرودگاه بین‌المللی ابها در عربستان سعودی شلیک کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد این حمله موشکی را با موفقیت خنثی کرده است.

حوثی‌ها پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در سال ۲۰۲۳، با حمله به کشتی‌های اطراف تنگه باب المندب، در تجارت جهانی اختلال ایجاد کردند. این حملات با اعلام «آتش‌بس» در غزه در اکتبر گذشته پایان یافت.

قیمت نفت در آغاز معاملات دوشنبه و در پی بروز اختلال دوباره در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، برای مدتی به بیش از بشکه‌ای ۹۰ دلار رسید. پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد میانجیگران به‌تازگی پیشنهادهایی به تهران ارائه کرده‌اند. در پی این خبر قیمت نفت کمی کاهش یافت

علاوه بر وزارت امور خارجه، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با رویترز از احتمال برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه و از سرگیری مذاکرات خبر داد هرچند جزییات بیشتری درباره مذاکرات احتمالی برای برقراری آتش‌بس ارائه نکرد.

جدا از این تحولات، دو منبع در دولت پاکستان به شبکه ان‌بی‌سی گفتند اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در دومین سفر خود به اسلام‌آباد در کمتر از یک هفته، از این کشور خواسته است نقش خود به‌عنوان میانجی را از سر بگیرد.