روبرتو مانچینی و آندره‌آ پیرلو، ملی‌پوشان پیشین ایتالیا، نیز از گزینه‌های هدایت این تیم هستند. اگر گواردیولا این سمت را بپذیرد، دومین سرمربی غیرایتالیایی تاریخ تیم ملی ایتالیا و نخستین نفر از دهه ۱۹۶۰ خواهد بود.

این اتفاق همچنین بازگشتی جذاب به فوتبال، تنها چند ماه پس از پایان دوران موفق ۱۰ ساله او در ورزشگاه اتحاد در ماه مه، خواهد بود.

البته این نخستین تجربه گواردیولا از فوتبال ایتالیا نیست.

گواردیولا ۵۵ ساله به زبان ایتالیایی مسلط است و بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳، دو دوره برای برشا و یک دوره برای رم در سری آ بازی کرد.

ایتالیا در فینال جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۰ انگلیس را شکست داد، اما نتوانست به سه جام جهانی اخیر راه پیدا کند.

جنارو گتوزو پس از شکست ایتالیا مقابل بوسنی و هرزگوین در ضربات پنالتی پلی‌آف اروپا و ناکامی در صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکای شمالی، در ماه آوریل از هدایت این تیم کنار رفت.

اگر پپ در دسترس باشد، شاید باید سراغ او بروید

اگر گواردیولا آماده بازگشت به مربیگری باشد، آیا اتحادیه فوتبال انگلیس برای جذب او اقدام خواهد کرد؟

انگلیس با کسب مقام سوم جام جهانی، بهترین نتیجه خود در رقابت‌های مردان از زمان قهرمانی در سال ۱۹۶۶ را ثبت کرد.

با این حال، توماس توخل پس از شکست ۲ بر ۱ برابر آرژانتین در نیمه‌نهایی، به دلیل تعویض‌های دفاعی‌اش که از نگاه منتقدان باعث از دست رفتن برتری یک بر صفر انگلیس شد، با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

توخل ۵۲ ساله در فوریه قراردادش را برای دو سال دیگر تمدید کرد. او در ژانویه ۲۰۲۵ هدایت انگلیس را بر عهده گرفت و همچنان از حمایت اتحادیه فوتبال انگلیس برخوردار است.

با این وجود، وین رونی، کاپیتان پیشین انگلیس، معتقد است اگر گواردیولا در دسترس باشد، اتحادیه فوتبال انگلیس باید برای جذب او اقدام کند.

او در برنامه «The Wayne Rooney Show» پس از شکست انگلیس مقابل آرژانتین گفت: «در حال حاضر گزینه دیگری نمی‌بینم، مگر اینکه بروید و پپ گواردیولا را بیاورید. اگر پپ در دسترس باشد، شاید باید سراغ او بروید. اگر توخل را اخراج کنیم، قرار است چه کسی را بیاوریم؟ فکر نمی‌کنم هیچ مربی‌ای به خوبی توماس توخل وجود داشته باشد، مگر گواردیولا.»

به نوشته بی‌بی‌سی اسپرت، اتحادیه فوتبال انگلیس پیش از انتخاب توخل نیز با گواردیولا مذاکره کرده بود و گزارش‌ها حاکی از آن بود که توافقی شفاهی میان دو طرف وجود داشت، اما گواردیولا در نهایت در منچسترسیتی ماند.

او در ۱۰ سال حضورش در فوتبال انگلیس، ۲۰ جام قهرمانی کسب کرد؛ از جمله شش قهرمانی لیگ برتر، سه قهرمانی جام حذفی، پنج قهرمانی جام اتحادیه و سه قهرمانی کامیونیتی شیلد.

او همچنین در سال ۲۰۲۳ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و پس از آن سوپرجام اروپا و جام باشگاه‌های جهان را نیز فتح کرد.

موفقیت در هر جایی که بوده است

منچسترسیتی سومین تجربه گواردیولا در مربیگری باشگاهی بود.

او پس از آغاز کار در بارسلونا، باشگاهی که بخش عمده دوران بازی‌اش را در آن سپری کرد، سه فصل موفق را در بایرن مونیخ پشت سر گذاشت و در هر سه فصل قهرمان بوندس‌لیگا شد. همچنین دو بار جام حذفی آلمان و یک بار سوپرجام اروپا و جام باشگاه‌های جهان را به دست آورد.

در فوتبال باشگاهی، تقریبا هیچ جام مهمی نیست که گواردیولا فتح نکرده باشد.

او پس از ارتقا از تیم دوم بارسلونا به تیم اصلی، این باشگاه را با سه قهرمانی لالیگا، دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، پنج جام داخلی و دو قهرمانی در سوپرجام اروپا و جام باشگاه‌های جهان ترک کرد.

گواردیولا پس از آخرین بازی فصل ۲۶-۲۰۲۵، که با شکست خانگی ۲ بر ۱ برابر استون ویلا همراه بود، با چشمانی اشک‌آلود از هواداران منچسترسیتی خداحافظی کرد.

با وجود این خداحافظی احساسی، او درباره تصمیمش تردیدی نداشت.

آیا گواردیولا می‌تواند ایتالیا را دوباره به روزهای اوج بازگرداند؟

تیم منچسترسیتی تحت هدایت گواردیولا تا هفته پایانی فصل ۲۶-۲۰۲۵ برای قهرمانی با آرسنال رقابت کرد، اما در نهایت آرسنال عنوان قهرمانی را به دست آورد.

گواردیولا که از نظر ذهنی و جسمی فرسوده شده بود، گفت به «استراحت» و «فاصله گرفتن» از فوتبال باشگاهی نیاز دارد و افزود که دیگر انرژی لازم برای مسابقه دادن هر سه روز یک بار و رقابت دائمی برای کسب جام را ندارد.

اما آیا او واقعا می‌تواند از فوتبال دور بماند؟ و آیا فوتبال ملی، که فشار روزمره فوتبال باشگاهی را ندارد، بهترین مسیر برای بازگشت او خواهد بود؟

ایتالیا با چهار قهرمانی جام جهانی و دو قهرمانی جام ملت‌های اروپا، یکی از پرافتخارترین تیم‌های جهان است، اما اکنون در رده پانزدهم جهان قرار دارد و برای سومین جام جهانی پیاپی از خانه مسابقات را تماشا کرده است.

مهم‌ترین ماموریت گواردیولا، در صورت پذیرش این سمت، صعود ایتالیا به جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ خواهد بود که در بریتانیا و ایرلند برگزار می‌شود و مسابقات انتخابی آن از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

البته او زمان زیادی برای آماده‌سازی نخواهد داشت.

نخستین بازی ایتالیا، ۲۵ سپتامبر در لیگ ملت‌های اروپا برابر بلژیک و در ورزشگاه المپیکوی رم، جایی که گواردیولا زمانی برای رم بازی می‌کرد، برگزار خواهد شد.

ایتالیا همچنین در لیگ ملت‌های اروپا با ترکیه و فرانسه، تیم نیمه‌نهایی جام جهانی، هم‌گروه است و در پاییز پیش‌رو شش مسابقه دارد.

اما گواردیولا هرگز از پذیرش چالش هراس نداشته است. شاید این، آغاز بازگشتی سریع برای یکی از بزرگ‌ترین مربیان تاریخ فوتبال باشد.

