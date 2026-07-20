ارتش کویت اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملههای موشکی و پهپادی هستند.
این بیانیه جزئیات بیشتری درباره منشا حملهها، اهداف یا خسارتهای احتمالی ارائه نکرده است.
عادل فردوسیپور، تهیهکننده فوتبال ۳۶۰ در شروع برنامه امشب خود برای جام جهانی، گفت که اپلیکیشن و سایت فوتبال ۳۶۰ دقایقی پیش از برنامه از دسترس خارج شده است. پخش زنده این برنامه قرار بود ساعت ۱۰ شب ایران شروع شود، اما با بیش از یک ساعت تاخیر، فقط از یوتیوب و اینستاگرام پخش شد.
فردوسیپور همچنین گفت: «امشب قبل از برنامه، خودجوش، اپلیکیشن و سایت ما از دسترس خارج شد و فعلا با یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام پخش زنده داریم. امیدوارم که اتفاق تصادفی باشد و بشود کار کرد.»
او گفت: «اینقدر سقف شما کوتاه است که یک سایت و اپلیکیشن را نمیتوانید تحمل کنید؟ شما که همه رسانه را دارید، همه امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست. اینقدر کوچکید؟»
روز یکشنبه، قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال، در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، بجای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی ۴۸ تیمی، از «حاکمیت و دولتمردان» خواست منتقدان را سرکوب کنند: «میکروفون دست افرادی است که در زمان جنگ برنامهشان را تعطیل کردند و به غار رفتند و در جام جهانی پیدایشان شد.»
او که به طور تلویحی به عادل فردوسیپور و سایت فوتبال ۳۶۰ اشاره میکرد، در ادامه گفت: «سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدمها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند؟»
قلعهنویی گفت: «تعجب من از حاکمیت و دولتمردان این است که چطور به این آدمها تریبون میدهند.»
در پاسخ، عادل فردوسیپور، گفت: «آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتان در همین دوره جنگ حتی یک دقیقه هم در ایران نبودید؛ یا چند روز در امارات بودید یا ۴۰، ۵۰ روز در ویلایتان در آلانیای ترکیه حضور داشتید.»
رسانهها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک و چابهار و همینطور بخش بمانی سیریک خبر دادند اما درباره اهداف مورد اصابت قرار گرفته و خسارات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکردند.
اندکی پیش از این گزارشها، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در حوالی سیریک خبر داد و اعلام کرد هنوز محل دقیق این انفجارها مشخص نیست.
همزمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس خبر داد.
سنتکام ساعتی پیش اعلام کرده بود که دور تازه حملات به جمهوری اسلامی را شروع کرده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکا شامگاه دوشنبه ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران دور تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند.
سنتکام اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف بیشتر توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی انجام میشود که به گفته این نهاد، برای حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به کار گرفته میشود.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، گفت در شرایط فعلی نشانهای از فراهم بودن زمینه برای آتشبس یا موفقیت مذاکرات در روزهای آینده دیده نمیشود و مجموعه شواهد از احتمال تشدید درگیریها حکایت دارد.
او افزود حتی در صورت برقراری آتشبس موقت، به دلیل اختلافهای اساسی، از جمله بر سر تنگه هرمز، احتمال دوام آن اندک است و خطر ازسرگیری درگیریها همچنان بالا خواهد بود.
علی باقری کنی، معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۸ تیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت میان مسئولان جمهوری اسلامی وحدت وجود دارد و ادعای آمریکا درباره وجود دودستگی در حاکمیت «دروغ» است.
او همچنین گفت آمریکا برای آزادسازی داراییهای ایران و برقراری آتشبس در لبنان اقدامی نکرده است.
باقری کنی با بیان اینکه تنگه هرمز «به هیچ وجه یک آبراه بینالمللی نیست»، افزود پس از حمله آمریکا در ۹ اسفند، موضوع تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی به بخشی از امنیت ملی تبدیل شده، زیرا «از این محور به ما حمله شد.»
معاون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین گفت تنگه هرمز یکی از مولفههای قدرت جمهوری اسلامی است و این حکومت هرگز از آن دست نخواهد کشید. او افزود آمریکاییها امیدوارند با فرسایشی کردن جنگ، در مذاکرات از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرند.