حزب «پارت آزادی کوردستان» با انتشار بیانیهای گفت جمهوری اسلامی در حمله پهپادی بامداد شنبه به یکی از پایگاههای این حزب از مهمات حاوی فسفر سفید استفاده کرده است.
این حزب با استناد به معاینه مجروحان و آتشسوزی گسترده در محل حمله، خواستار اقدام نهادهای بینالمللی برای بررسی و پیگرد این موضوع شد.
جمهوری اسلامی تاکنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه یکشنبه ۲۸ تیر اعلام کرد یک نظامی آمریکایی ۲۷ تیر در شمال عراق، هنگام انفجار کنترلشده مهمات منفجرنشده بهجا مانده از یک پهپاد سرنگونشده جمهوری اسلامی، کشته و یک نظامی دیگر زخمی شد.
سنتکام افزود نظامی زخمی دچار جراحتی جزیی شده و همچنان تحت درمان است.
این نهاد همچنین اعلام کرد نیروهای ارتش آمریکا پس از جستوجویی گسترده، یکشنبه بقایای انسانی ناشناس را در محل حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن پیدا کردند و بررسیها برای تایید هویت این بقایا ادامه دارد.
سنتکام پیشتر از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر در پی حمله ۲۶ تیر جمهوری اسلامی به اردن خبر داده بود.
این نهاد اعلام کرد به احترام خانوادهها و تا زمان تکمیل روند اطلاعرسانی به خانوادهها، اطلاعات بیشتری، از جمله هویت نظامیان کشتهشده و مفقودشده، منتشر نخواهد کرد.
روسیه در یکی از گستردهترین حملات موشکی بالستیک از آغاز جنگ، کییف و چند شهر دیگر اوکراین را هدف قرار داد؛ حملاتی که بر اساس آمار اولیه، دستکم هفت کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت و بار دیگر کمبود سامانههای پدافند هوایی اوکراین را برجسته کرد.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۲۸ تیر گزارش داد در حمله شبانه به پایتخت اوکراین، دستکم یک نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند. ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این حمله را یکی از بزرگترین موجهای حملات موشکی بالستیک روسیه در طول جنگ خواند.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در این حملات ۴۱ موشک از انواع مختلف و ۱۲۵ پهپاد به کار برد. به گفته ارتش اوکراین، ۱۸ موشک و ۱۰۸ پهپاد رهگیری و سرنگون شدند.
به گزارش خبرنگار رویترز از کییف، بامداد یکشنبه رشتهای از انفجارهای مهیب در سراسر این شهر طنینانداز شد و ساختمانهایی را در چندین منطقه ویران کرد. ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، گفت ساختمانهای مسکونی، انبارها، یک سوپرمارکت و یک خوابگاه آسیب دیدند و حال سه نفر از زخمیها وخیم است.
حملات همچنین به یک ایستگاه مترو که پیشتر نیز بارها هدف قرار گرفته بود، خسارت زد و یک زیرگذر عابر پیاده در نزدیکی آن را ویران کرد.
در شمالشرق اوکراین نیز اصابت موشک به یک مرکز پستی در حومه خارکیف، نزدیک مرز روسیه، چهار کشته و ۱۹ زخمی بر جا گذاشت.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در شهر زاپوریژیا در جنوبشرق این کشور نیز بمبهای روسیه به ساختمانهای مسکونی اصابت کردند. دستکم دو نفر در این حملات کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند و نیروهای امدادی برای یافتن بازماندگان به جستوجو در میان آوارها پرداختند.
کمبود سامانههای دفاعی ضد موشک بالستیک
روسیه در هفتههای اخیر حملات موشکی بالستیک به کییف و دیگر شهرهای اوکراین را افزایش داده است. این در حالی است که اوکراین با کمبود شدید سامانههای پدافند هوایی طراحیشده در آمریکا روبهرو است.
زلنسکی هفته گذشته گفت آمریکا و اوکراین بر سر صدور مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت به توافق سیاسی رسیدهاند و ابراز امیدواری کرد تولید این موشکها تا پایان سال آغاز شود.
او یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محافظت در برابر موشکهای بالستیک اکنون اولویت همیشگی و اصلی ماست. ما هر روز به موشکهای رهگیر نیاز داریم.»
افزایش حملات روسیه در پنجمین سال جنگ تمامعیار، فشار بر متحدان خارجی کییف را برای تسریع در تحویل سامانههای دفاعی ضد موشک بالستیک افزایش داده است.
با وجود خسارتهای گسترده، فعالیتهای روزمره ساعاتی پس از حمله در بخشهایی از کییف از سر گرفته شد. خبرنگار رویترز مستقر در کییف نوشت میوهفروشان غرفههای موقت خود را دوباره برپا کردند و کارگران همزمان مشغول جمعآوری آوارهای ایستگاه مترو و زیرگذر فروریخته بودند.
تنش نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی با هشتمین دور حملات ایالات متحده به مواضع نظامی ایران وارد مرحله تازهای شده است. سنتکام اعلام کرد تاسیسات پدافندی و نظارت ساحلی، توان دریایی و انبارهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و نیروهای سپاه مرتبط با حمله به نظامیان آمریکایی در اردن نیز مورد حمله قرار گرفتهاند.
گزارشهایی از حملات به قشم، حاجیآباد، سیریک، شادگان، آبادان و محل در حال ساخت نیروگاه هستهای دارخوین منتشر شده است؛ آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد در حال بررسی حمله احتمالی به دارخوین است و تاکید کرد در آخرین بازرسی، ماده هستهای در آن محل وجود نداشت.
در مقابل، جمهوری اسلامی حملات موشکی و پهپادی خود را به پایگاههای آمریکا و اهدافی در کویت، بحرین، اردن و اقلیم کردستان عراق گسترش داده است. موشکهای پرتابشده به سوی بندر عقبه در اردن رهگیری شدند و بخشی از بقایای آنها در نزدیکی ایلات اسرائیل سقوط کرد. اردن کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد و کویت، بحرین، امارات و اتحادیه عرب حملات تهران را محکوم کردند. سپاه و ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کردهاند حمله به پایگاهها و تاسیسات آمریکایی در منطقه ادامه خواهد یافت.
تنگه هرمز همچنان یکی از اصلیترین محورهای بحران است. سپاه اعلام کرد چهار کشتی را بهدلیل حرکت در مسیری که «ناایمن» خوانده متوقف کرده و در این عملیات دو کشتی دچار حادثه شدهاند. همزمان گزارشها از مینگذاری، اختلال در کشتیرانی، توقف یا کاهش صادرات نفت ایران و افزایش سطح تهدید دریایی حکایت دارد. جمهوری اسلامی میگوید حاکمیت خود بر تنگه را اعمال خواهد کرد، در حالی که کشورهای منطقه بر آزادی کشتیرانی و جلوگیری از گسترش جنگ به مسیرهای تجاری و انرژی تاکید دارند.
در آمریکا نیز درباره ادامه جنگ اختلاف سیاسی آشکاری شکل گرفته است. ترامپ و شماری از جمهوریخواهان از ادامه فشار نظامی برای تضعیف توان موشکی و دریایی جمهوری اسلامی و بازگرداندن تهران به مذاکره دفاع کردهاند، اما شماری از دموکراتها این درگیری را «جنگی انتخابی» و خارجشده از کنترل خواندهاند.
همزمان اردن، عمان، ترکیه و قطر خواستار اجرای آتشبس، بازگشت واشینگتن و تهران به مذاکرات و افزایش تلاشهای دیپلماتیک شدهاند؛ با این حال، ادامه حملات متقابل و افزایش استقرار جنگندهها و تجهیزات آمریکایی نشان میدهد خطر گسترش بیشتر جنگ همچنان جدی است.
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علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد جمهوری اسلامی علاوه بر تنگه هرمز، بابالمندب و «دهها نقطه راهبردی دیگر» را در اختیار دارد و در صورت تهدید منافع و زیرساختهای کشور، از این ظرفیتها استفاده خواهد کرد.
این عضو هیاترییسه مجلس، گفت: «اگر قرار باشد صادرات نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز با محدودیت مواجه شود، هیچ کشوری در منطقه نفت صادر نخواهد کرد و اگر در زیرساختهای انرژی ما مشکلی ایجاد شود، کل زیرساختهای انرژی منطقه و جهان دچار اختلال خواهد شد.»
سلیمی افزود اقدامات دونالد ترامپ، نمیتواند «حیثیت از دست رفته» او را احیا کند و اقدامات جدی جمهوری اسلامی، منجر به وارد آمدن «ضربات جبرانناپذیر» به اقتصاد آمریکا خواهد شد.
عادل فردوسیپور، مجری برنامه فوتبال ۳۶۰، در واکنش به اظهارات امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، گفت: «آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتان در همین دوره جنگ حتی یک دقیقه هم در ایران نبودید؛ یا چند روز در امارات بودید یا ۴۰، ۵۰ روز در ویلایتان در آلانیای ترکیه حضور داشتید.»
فردوسیپور در ادامه گفت: «گفتند ما چرا این مدت توی غار بودیم و بعد همزمان با جام جهانی پیدایمان شد. اما نه در جنگ ۱۲ روزه و نه در این جنگ اخیر، نه من و نه همکارانم از تهران تکان نخوردیم. خود من شخصا از تهران جم نخوردم. همیشه کنار مردم بودیم، نه از ایران خارج شدیم و نه جایی رفتیم. اگر شخص دیگری این حرف را میزد، شاید قابل درک بود، اما شما دیگر نباید از "غار" صحبت کنید.»
امیر قلعهنویی صبح شنبه در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی ۲۰۲۶، از «حاکمیت و دولتمردان» خواسته بود با منتقدان برخورد کنند و گفته بود: «میکروفون دست افرادی است که در زمان جنگ برنامهشان را تعطیل کردند و به غار رفتند و در جام جهانی پیدایشان شد.»
فردوسیپور همچنین درباره انتقاد از عملکرد تیم ملی گفت: «تصمیم گرفتیم منصفانه نقد کنیم؛ نه همهچیز را سیاه ببینیم و نه سفید. اما بعد از آن، عدهای گفتند هر کسی از تیم ملی انتقاد کند، بیوطن، خائن یا معاند است. واقعا نقد منصفانه چه ربطی به بیوطن بودن دارد؟»
او در پایان گفت: «اینکه تیم ملی را مصادره کنید و خودتان را خط قرمز کشور بدانید، چه معنایی دارد؟ کسی که چندین هفته در آلانیا ترکیه بوده، نباید به کسانی که تمام این مدت در تهران و کنار مردم بودند، بگوید "توی غار بودید".»