دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، همزمان با آغاز حملات تلافیجویانه آمریکا به تهران به دلیل کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن، از جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد.
او گفت که آنها نهایت فداکاری را برای جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هستهای انجام دادند.
ترامپ در گفتوگو با نیویورک پست همچنین هشدار داد که اگر تهران متوقف نشود، منطقه میتواند به درگیری گستردهتری کشیده شود.
رایلی مور، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که ایالات متحده باید به افزایش فشار نظامی بر جمهوری اسلامی ادامه دهد اما از اعزام نیروی زمینی خودداری کند.
او استدلال کرد که استراتژی فعلی هنوز میتواند تهران را به میز مذاکره بازگرداند.
مور افزود: «طرفدار اعزام نیروی زمینی نیستم، زیرا فکر میکنم اهداف ما از طریق ابزارهایی که تاکنون این درگیری را دنبال کردهایم، قابل دستیابی است.»
این نماینده کنگره اضافه کرد که به اعتقاد او، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با افزایش فشار نظامی و در عین حال، باز گذاشتن احتمال مذاکرات آینده با تهران، استراتژی درستی را دنبال میکند.
او اشاره کرد که تهران در نهایت باید تصمیم بگیرد که «در این مورد چقدر حاضر به تحمل درد و رنج است» و گفت که معتقد است ادامه فشار در نهایت میتواند تهران را مجبور به مذاکره در مورد برنامه هستهای خود کند.
روزنامه هاآرتص گزارش داد استارتآپ اسرائیلی «همیسفریک» (Hemispheric) در حال توسعه مدلی مبتنی بر هوش مصنوعی است که فعالیت الکتریکی مغز را به اطلاعات قابلفهم برای پزشکان تبدیل میکند.
این شرکت امیدوار است فناوریاش در تشخیص افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، پارکینسون و نشانههای اولیه زوال شناختی به کار گرفته شود.
همیسفریک پس از بیش از شش سال فعالیت به دور از توجه رسانهها، اعلام کرد در سه مرحله ۵۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. مدل هوش مصنوعی این شرکت، موسوم به «دکارت»، با استفاده از دادههای حاصل از نوار مغزی آموزش دیده و در فرایند آموزش آن شش میلیارد پارامتر در نظر گرفته شده است.
این شرکت را حگای لالازار، پژوهشگر مغز و مدیرعامل همیسفریک، به همراه گیدی لیتوین، پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر ارشد فناوری آن، اداره میکنند. لیتوین از بنیانگذاران شرکت «ریلفیس» بود که اپل در سال ۲۰۱۷ آن را خرید. او همچنین یکی از دارندگان حق ثبت اختراع مولفه اصلی سامانه تشخیص چهره «فیس آیدی» اپل است.
لیتوین و لالازار هفت سال پیش و زمانی با یکدیگر آشنا شدند که لیتوین در آستانه ترک اپل بود. همیسفریک اکنون ۱۱۲ نفر را در حوزههایی مانند علوم مغز، هوش مصنوعی، مهندسی نرمافزار، الکترونیک و سامانههای پزشکی به کار گرفته است.
لالازار به هاآرتص گفت مغز مهمترین اندام بدن و عامل بخش قابلتوجهی از بیماریها است، اما ارزیابی سلامت آن همچنان تا حد زیادی بر پرسیدن احساسات بیمار متکی است. به گفته او، تاکنون راهکاری فناورانه برای رمزگشایی سیگنالهای مغز از طریق حسگرهای غیرتهاجمی وجود نداشته است.
یکی از چالشهای اصلی این پروژه، کمبود دادههای لازم برای آموزش مدل هوش مصنوعی بود. همیسفریک از سال ۲۰۱۹ آزمایشگاههایی در اسرائیل، آمریکا و فیلیپین راهاندازی کرد و در آنها فعالیت مغزی داوطلبان را با استفاده از یک کلاه سبک و طی آزمایشی ۱۵ دقیقهای ثبت کرد. این شرکت میگوید اکنون بیش از ۲۵۰ هزار ساعت داده نوار مغزی از بیش از ۱۰۰ هزار شرکتکننده در اختیار دارد و در مقاطعی هر هفته از بیش از هزار نفر داده جمعآوری کرده است.
لیتوین فعالیت الکتریکی مغز را زبانی بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت برخلاف مدلهای زبانی بزرگ که با حجم عظیمی از اطلاعات اینترنت آموزش میبینند، پیش از این پایگاه داده مناسبی از فعالیت مغزی برای آموزش یک مدل هوش مصنوعی وجود نداشت. او افزود نوار مغزی با وجود قدمتی حدودا ۱۰۰ ساله، مجموعهای از امواج پیچیده تولید میکند که تفسیر آنها دشوار است و از فردی به فرد دیگر تفاوت زیادی دارد.
لالازار گفت شش سال و نیم پیش حتی مطمئن نبود ساخت چنین مدلی امکانپذیر باشد. در حال حاضر، اختلالاتی مانند افسردگی و استرس پس از سانحه عمدتا با استفاده از پرسشنامه یا ارزیابی ذهنی پزشک از رفتار بیمار تشخیص داده میشوند؛ اما همیسفریک میگوید مدل دکارت میتواند دادههای پیچیده مغزی را به زبانی تبدیل کند که پزشکان قادر به استفاده از آن باشند.
این شرکت در حال حاضر دانش فنی خود را در اختیار شرکتهای داروسازی قرار میدهد تا در پژوهشهایشان از آن استفاده کنند. همیسفریک امیدوار است پس از دریافت مجوزهای قانونی، این فناوری وارد مطب پزشکان شود و بیماران بتوانند با انجام نوار مغزی پنج تا ۱۰ دقیقهای، گزارشی از فعالیت الکتریکی مغز خود دریافت کنند.
خبرگزاری تسنیم، متعلق به سپاه پاسداران، گزارش داد: «بین ۳:۳۸ تا ۳:۴۵ بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در مناطق مختلف جزیره قشم شنیده شد.»
این رسانه حکومتی افزود: «براساس مشاهدات میدانی و اظهارات ساکنان محلی، دستکم ۶ موشک به مناطقی در حاشیه جزیره قشم اصابت کرده است.»
تسنیم نوشت: «تاکنون هیچ مقام رسمی درباره محل دقیق اصابتها، علت انفجارها، میزان خسارات احتمالی یا تلفات این حمله اظهار نظر نکرده است.»
خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داد: «دقایقی پیش در بامداد یکشنبه، صدای چند انفجار در بندرعباس و قشم شنیده شد.»
ایرنا نوشت: «ساکنان برخی مناطق بندرعباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است.»
این خبرگزاری حکومتی اشاره کرد: «ساکنان جزیره قشم نیز از شنیده شدن چند صدای انفجار در این جزیره خبر می دهند.»
حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بهدلیل کشته شدن دو سرباز ایالات متحده در خاورمیانه «بسیار دلشکسته است» و افزود: «ما عمیقاً از میهنپرستی آنها سپاسگزاریم و همراه با خانوادههایشان سوگواری میکنیم.»
او با ابراز امیدواری برای بازگشت ایمن سرباز مفقودالاثرآمریکایی دراردن نوشت: «دیگر نیازی نیست قهرمانان آمریکایی جان خود را بهخاطر این جنگ بیملاحظه از دست بدهند.»
سناتور کریس مورفی، نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، هم در ایکس با ابراز همدردی برای کشته شدن دو سرباز آمریکایی نوشت: «ترامپ بهطور وحشتناکی، کنترل این جنگ را از دست داده است.»
همجنین سناتور دموکرات کریس وان هولن در ایکس نوشت: «این جنگ بیمعنی هرگز نباید آغاز میشد و باید همین حالا پایان یابد.»