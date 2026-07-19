ترامپ روز شنبه ۲۷ تیر ماه در گفت‌وگو با نیویورک‌پست، پس از کشته‌شدن دو نظامی این کشور در اردن، از آغاز حملات تلافی‌جویانه به ایران دفاع کرد. او گفت عملیات برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ضروری است و در صورت متوقف نشدن تهران، احتمال گسترش درگیری در خاورمیانه وجود دارد.

رییس‌جمهوری آمریکا در این گفت‌وگو کشته‌شدن این نظامیان را «مایه تاسف» خواند، اما تاکید کرد که ماموریت آمریکا باید ادامه یابد. او گفت: «آنها جان باختند، چون نمی‌خواهند ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و نمی‌خواهند خاورمیانه منفجر شود.»

در حمله روز جمعه به پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته، دست‌کم چهار نفر زخمی و یک نظامی مفقود شد. این افراد نخستین تلفات نیروهای آمریکایی از زمان اعلام پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی از سوی ترامپ در هفته گذشته به شمار می‌روند.

ارتش آمریکا ساعت شش عصر شنبه به وقت شرق آمریکا [۱:۳۰ بامداد تهران] موج تازه‌ای از حملات هوایی علیه تهران را آغاز کرد. سنتکام اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف بیشتر توانایی جمهوری اسلامی برای «تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز» انجام شده است.

هم‌زمان، گزارش‌ها از تقویت حضور هوایی آمریکا در خاورمیانه حکایت دارند. جنگنده‌های اف‌۱۶ از پایگاه هوایی اشپانگدالم در آلمان و جنگنده‌های رادارگریز اف‌۳۵ از یک پایگاه آمریکایی در بریتانیا راهی منطقه شده‌اند. واشینگتن طی روزهای گذشته هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری نیز به منطقه اعزام کرده است.

ترامپ همواره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را یکی از منافع اساسی امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و هشدار داده است که ایرانِ مجهز به سلاح هسته‌ای، خاورمیانه را بی‌ثبات و متحدان واشینگتن را تهدید خواهد کرد. او در گفت‌وگوی تازه خود نیز کشته‌شدن نظامیان آمریکایی را بخشی از تلاش برای جلوگیری از تحقق این سناریو دانست.

ترامپ هفته گذشته پس از آن آتش‌بس با [حکومت] ایران را پایان‌یافته اعلام کرد که تهران سه کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داد. بر اساس یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و [حکومت] ایران برای تثبیت آتش‌بس تنظیم شده بود، جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را دوباره به روی کشتیرانی باز می‌کرد.

