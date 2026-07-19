یک نماینده مجلس: انسداد تنگه هرمز، نتیجه ناامنی ایجاد شده توسط آمریکا است
محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت آمریکا با استقرار و تجهیز پایگاههای نظامی در کشورهای خلیج فارس، نهتنها امنیت منطقه را تقویت نکرده، بلکه این مراکز را به ابزاری برای پیشبرد اهداف نظامی و مداخلهجویانه تبدیل کرده است.
جمهوری اسلامی پاسخ حملات آمریکا را با هدف قرار دادن کشورهای حاشیه خلیج فارس میدهد. از نمونههای اخیر میتوان به حملات به کویت و بحرین اشاره کرد.
محسنیثانی افزود منشا اصلی ناامنیهای اخیر، اقدامات و سیاستهای ایالات متحده در منطقه است. او گفت انسداد تنگه هرمز نتیجه ناامنی ایجادشده از سوی آمریکا است.
از میانه جنگ دوم، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را مینگذاری کرده و با حمله به کشتیهای عبوری، رفتوآمد در این آبراه را ناامن کرده است.
اگرچه کشتیها از سمت دیگر تنگه هرمز نزدیک به سواحل عمان هستند، از این تنگه عبور میکنند.