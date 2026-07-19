این شرکت امیدوار است فناوری‌اش در تشخیص افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، پارکینسون و نشانه‌های اولیه زوال شناختی به کار گرفته شود.

همیسفریک پس از بیش از شش سال فعالیت به دور از توجه رسانه‌ها، اعلام کرد در سه مرحله ۵۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. مدل هوش مصنوعی این شرکت، موسوم به «دکارت»، با استفاده از داده‌های حاصل از نوار مغزی آموزش دیده و در فرایند آموزش آن شش میلیارد پارامتر در نظر گرفته شده است.

این شرکت را حگای لالازار، پژوهشگر مغز و مدیرعامل همیسفریک، به همراه گیدی لیتوین، پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر ارشد فناوری آن، اداره می‌کنند. لیتوین از بنیان‌گذاران شرکت «ریل‌فیس» بود که اپل در سال ۲۰۱۷ آن را خرید. او همچنین یکی از دارندگان حق ثبت اختراع مولفه اصلی سامانه تشخیص چهره «فیس آی‌دی» اپل است.

لیتوین و لالازار هفت سال پیش و زمانی با یکدیگر آشنا شدند که لیتوین در آستانه ترک اپل بود. همیسفریک اکنون ۱۱۲ نفر را در حوزه‌هایی مانند علوم مغز، هوش مصنوعی، مهندسی نرم‌افزار، الکترونیک و سامانه‌های پزشکی به کار گرفته است.

لالازار به هاآرتص گفت مغز مهم‌ترین اندام بدن و عامل بخش قابل‌توجهی از بیماری‌ها است، اما ارزیابی سلامت آن همچنان تا حد زیادی بر پرسیدن احساسات بیمار متکی است. به گفته او، تاکنون راهکاری فناورانه برای رمزگشایی سیگنال‌های مغز از طریق حسگرهای غیرتهاجمی وجود نداشته است.

یکی از چالش‌های اصلی این پروژه، کمبود داده‌های لازم برای آموزش مدل هوش مصنوعی بود. همیسفریک از سال ۲۰۱۹ آزمایشگاه‌هایی در اسرائیل، آمریکا و فیلیپین راه‌اندازی کرد و در آنها فعالیت مغزی داوطلبان را با استفاده از یک کلاه سبک و طی آزمایشی ۱۵ دقیقه‌ای ثبت کرد. این شرکت می‌گوید اکنون بیش از ۲۵۰ هزار ساعت داده نوار مغزی از بیش از ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده در اختیار دارد و در مقاطعی هر هفته از بیش از هزار نفر داده جمع‌آوری کرده است.

لیتوین فعالیت الکتریکی مغز را زبانی بسیار پیچیده توصیف کرد و گفت برخلاف مدل‌های زبانی بزرگ که با حجم عظیمی از اطلاعات اینترنت آموزش می‌بینند، پیش از این پایگاه داده مناسبی از فعالیت مغزی برای آموزش یک مدل هوش مصنوعی وجود نداشت. او افزود نوار مغزی با وجود قدمتی حدودا ۱۰۰ ساله، مجموعه‌ای از امواج پیچیده تولید می‌کند که تفسیر آنها دشوار است و از فردی به فرد دیگر تفاوت زیادی دارد.

لالازار گفت شش سال و نیم پیش حتی مطمئن نبود ساخت چنین مدلی امکان‌پذیر باشد. در حال حاضر، اختلالاتی مانند افسردگی و استرس پس از سانحه عمدتا با استفاده از پرسش‌نامه یا ارزیابی ذهنی پزشک از رفتار بیمار تشخیص داده می‌شوند؛ اما همیسفریک می‌گوید مدل دکارت می‌تواند داده‌های پیچیده مغزی را به زبانی تبدیل کند که پزشکان قادر به استفاده از آن باشند.

این شرکت در حال حاضر دانش فنی خود را در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار می‌دهد تا در پژوهش‌هایشان از آن استفاده کنند. همیسفریک امیدوار است پس از دریافت مجوزهای قانونی، این فناوری وارد مطب پزشکان شود و بیماران بتوانند با انجام نوار مغزی پنج تا ۱۰ دقیقه‌ای، گزارشی از فعالیت الکتریکی مغز خود دریافت کنند.