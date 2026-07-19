سناتور مارک وارنر، ارشدترین دموکرات در کمیته اطلاعاتی سنا، در گفتوگو با فاکسنیوز اعلام کرد که از زمان آغاز درگیریها در ماه فوریه، هیچ تهدید قریبالوقوعی از سوی جمهوری اسلامی وجود نداشته است.
این سناتور آمریکایی در این گفتوگو افزود که درگیری با جمهوری اسلامی «جنگی انتخابی» است که در پنج ماه گذشته باعث شده پایگاههای آمریکا در خاورمیانه «گاهوبیگاه تحت حمله» قرار بگیرند.
سناتور مارک وارنر در ادامه گفت: «در خصوص اینکه جمهوری اسلامی برای این حملات از دشمنان آمریکا کمک دریافت میکند، هیچگونه گزارش توجیهی و اطلاعاتی ارائه نشده است.»
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد، مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، یکشنبه با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، دیدار کرده است.
براساس اعلام این وزارتخانه، روبیو و عون درباره اجرای چارچوب سهجانبه مذاکرات با اسرائیل گفتوگو کردند.
وزیر خارجه آمریکا در این دیدار، بر تعهد ایالات متحده برای حمایت از اجرای موفقیتآمیز این چارچوب تاکید کرد.
حساب رسمی ارتش اسرائیل در ایکس اعلام کرد شلیک موشکهایی از مبدا ایران به سمت شهر عقبه در اردن، در مجاورت اسرائیل، شناسایی شده است.
ارتش اسرائیل نوشت برای جلوگیری از ورود بقایای این موشکها، دست به اقدام پدافندی زده است و بقایای یک موشک رهگیریشده در نزدیکی ایلات اسرائیل، در منطقهای باز سقوط کرده است.
براساس اعلام ارتش این کشور، تاکنون هیچ خسارت یا تلفاتی در پی این رویداد گزارش نشده و هیچ آژیر خطری در اسرائیل به صدا درنیامده است.
شهبانو فرح پهلوی، در گفتوگو با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا»، در پاسخ به این پرسش که چه کسی در حال پیروزی است؛ ترامپ، اسرائیل، آیتالله یا هیچکس، گفت: «میدانم که از ۴۷ سال پیش، بزرگترین بازنده همچنان مردم ایران هستند. جمهوری اسلامی تنها به دست مردم ایران و از داخل کشور سقوط خواهد کرد، اما ما به حمایت واقعی قدرتهای بزرگ نیاز داریم، نه همبستگی ظاهری.»
شهبانو فرح پهلوی همچنین در پاسخ به این پرسش که درباره حملات ترامپ چه فکر میکند، گفت: «امیدوار بودم که این بتواند به مبارزه مردم ایران برای آزادی کمک کند. همچنین احساس نگرانی عمیقی داشتم که با اندوهی بزرگ برای همه فرزندان ایران همراه بود؛ کسانی که جان خود را از دست میدادند.»
شهبانو فرح پهلوی درباره نقش شاهزاده رضا پهلوی بعد از جمهوری اسلامی، گفت: «شاهزاده رضا تصمیم گرفته است رهبری دوره انتقالی را برعهده بگیرد. او در پاسخ به درخواستهای بسیاری از ایرانیان که خواهان بازگشت او و رهبری او برای آزادسازی کشور هستند، مدتهاست در این مسیر فعالیت میکند، همواره خود را وقف هممیهنانش کرده و در صحنه بینالمللی نیز فعالیتی گسترده و خستگیناپذیر داشته است.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد سطح تهدید دریایی در منطقه به ویژه دریای سرخ، همچنان بالا ارزیابی میشود.
این سازمان همچنین نوشت: «احتمال ادامه حملات و اختلال در فعالیتهای دریایی وجود دارد.»
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین اعلام کرد کشتیها باید هنگام عبور از منطقه، اقدامات احتیاطی امنیتی را رعایت کنند.
صفحه رسمی وزارت امور خارجه اردن در ایکس نوشت، ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور با عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، در یک گفتوگوی تلفنی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند.
در این بیانیه همچنین بر اعلام همبستگی کامل برای مقابله با حملات جمهوری اسلامی تاکید شده است.
وزرای خارجه اردن و بحرین همچنین بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند.