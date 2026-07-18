کاپیتان تیم ملی فرانسه گفت: «لیونل مسی فردا در فینال گل می‌زند. او همیشه کارش را می‌کند.»

امباپه همچنین گفت: «در نیمه دوم پیروز شدیم، اما در نهایت، مسابقه را شکست خوردیم. ‏به نظر من، این موضوع به خصوص برای سرمربی ناراحت‌کننده است. ما می‌خواستیم کاری برای او انجام دهیم. ‏متاسفانه، نیمه اول این تصور را ایجاد کرد که ما از او دست کشیده‌ایم، اما این اصلاً چیزی نبود که ما می‌خواستیم او احساس کند.

او گفت: «‏ما می‌خواهیم از او به خاطر همه چیزهایی که انجام داده است، تشکر کنیم. این مسابقه میراث او را زیر سوال نخواهد برد.»

امباپه با زدن دو گل در دیدار رده‌بندی برابر انگلیس مجموع گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ۱۰ رساند تا با دو گل بالاتر از مسی، در آستانه کسب دوباره این عنوان قرار بگیرد.

امباپه در این جام ۴ پاس گل نیز ثبت کرد تا در مجموع در ۱۴ گل تاثیرگذاری مستقیم داشته باشد.

همچنین کاپیتان تیم ملی فرانسه با ۲۲ گل، بالاتر از مسی به عنوان برترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی رسید.