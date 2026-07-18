یکی از مدیران شرکت آمریکایی «اچکیان انرژی» شنبه به شبکه خبری «روداو» گفت که این شرکت «بهدلیل تشدید تنشها بین واشینگتن و تهران، تمام فعالیتهای خود برای توسعه یک میدان نفتی» در اقلیم کردستان عراق تعطیل کرده است.
این مدیر اجرایی که روداو به نام او اشاره نکرد، جزییات بیشتری در این مورد نداد.
روداو اشاره کرد تصمیم این شرکتاندکی پس از امضای قرارداد با وزارت نفت عراق برای توسعه میدان نفتی حمرین در استان صلاحالدین اتخاذ شد.
بر اساس این گزارش، قرار بود تولید در این میدان نفتی به ۱۴۰ هزار بشکه نفت و ۴۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی افزایش یابد.
روداو نوشت: «تعلیق عملیات شرکت های نفتی در منطقه کردستان پس از یک سری حملات پهپادی به استان های اربیل و سلیمانیه در چند روز گذشته که منجر به کشته شدن ۹ نفر از اعضای گروه مخالف کرد ایرانی کومله زحمتکشان کردستان شد، صورت گرفته است.»
پیش از «اچکیان انرژی»، شرکت «دانا گاز» در امارات متحده عربی اعلام کرده بود بهدلیل آنچه «تهدیدهای موثق و افزایش تنشهای منطقهای» توصیف کرده بود، بهطور موقت عملیات خود را در میدان گازی خور مور در نزدیکی سلیمانیه به حالت تعلیق درآورده است.