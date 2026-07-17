محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد اگر زیرساختهای جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرد، «دیگر در منطقه زیرساختی باقی نخواهد ماند.»
باهنر گفت: «هر تجاوزی که به ایران انجام شود و از هر نقطهای که این تجاوز آغاز شده باشد، آن نقطه هدف مشروع ما است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفتوگو اعلام کرد جمهوری اسلامی هم مذاکره میکند و هم «دست به ماشه» است.
باهنر افزود: «هر لحظهای که آنها تفاهم را نقض کنند ما آمادگی مقابله را داریم؛ این را در گذشته و اکنون نشان دادیم و در آینده نیز ممکن است گامهای تندتر و سختتری برداریم.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مساله تنگه هرمز مربوط به ایران و عمان است و سایر کشورها نمیتوانند درباره آن تصمیم بگیرند. اینکه کسی بخواهد از آن طرف دنیا بیاید و بگوید ما شریک اینجا هستیم، دستش را قطع میکنیم.»
همزمان با تشدید حملات نظامی در ایران، پیامهای متعددی از شهرهای مختلف به ایران اینترنشنال رسیده که حاکی از افزایش اختلال در دسترسی به اینترنت است.
بر اساس روایتهای شهروندان، کاربران در تهران، شیراز، اهواز، اراک، همدان، بندر ماهشهر و بخشهایی از استان هرمزگان از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی خبر میدهند.
برخی نیز گفتهاند که همزمان با قطعی برق، ارتباط اینترنت نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز بهشدت محدود شده است.
پیش از این نیز در جریان جنگ پیشین جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا و ماههای پس از آن، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده سه ماهه مواجه بود.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور روز جمعه ۲۶ تیر شماری از حملات هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردهاند. این نهاد گفت این حملات غیرنظامیان در بحرین را هدف قرار داده است.
در بیانیه فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین آمده است همه یگانها و تجهیزات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و برای دفاع از پادشاهی بحرین آماده هستند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین همچنین نوشت استفاده عمدی از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه است.
روزنامه اکیپ فرانسه در گزارشی به بررسی یک عکس تاریخی و جاودانه در دنیای فوتبال پرداخته است.
به نوشته این روزنامه، گاهی دست سرنوشت چنان سناریوی شگفتانگیزی مینویسد که حتی بزرگترین نویسندگان سینما نیز از خلق آن عاجزند. تقابل تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، تنها یک نبرد فوتبالی ساده نیست، بلکه رویارویی دو ستارهای است که مسیر زندگیشان ۱۹ سال پیش، در یک اتاق کوچک و به شکلی کاملا اتفاقی، به هم گره خورد.
در دسامبر ۲۰۰۷، زمانی که لامین یامال تنها یک نوزاد پنجماهه بود، به همراه مادرش در قرعهکشی خیریه یونیسف (UNICEF) برنده شد. جایزه این قرعهکشی، حضور در یک کمپین عکاسی مشترک با باشگاه بارسلونا بود. در آن روزها، لیونل مسی جوانی ۲۰ ساله بود که تازه داشت نامی برای خود دستوپا میکرد.
خوان مونفورت، عکاس مستقل این پروژه، با تجهیزاتی ساده شامل وان پلاستیکی دخترش، یک اردک پلاستیکی، صابون و حوله به محل تمرین بارسلونا رفت. او هرگز تصور نمیکرد در حال ثبت عکسی است که دو دهه بعد، به اثری ماندگار در تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد.
لیونل مسی؛ فوقستارهای که نگهداشتن نوزاد را بلد نبود!
مونفورت درباره پشت صحنه این عکس میگوید: «کار بسیار سختی بود. مسی پسر بسیار درونگرا و خجالتی بود. او تازه از رختکن تمرین بیرون آمده بود و ناگهان خودش را در اتاقی دید که یک وان آب و یک نوزاد در آن بود. مسی اصلا نمیدانست باید از کجا شروع کند و حتی بلد نبود چطور نوزاد را در آغوش بگیرد!»
در تصاویر آن روز، دستپاچگی و لبخندهای معذب مسی کاملا مشهود است. با این حال، آن نوزاد رشد کرد، با تماشای جادوی مسی بزرگ شد و در ۱۵ سالگی به بارسلونا رسید.
نبرد دو نسل در فینال جام جهانی ۲۰۲۶
اکنون، مسی ۳۹ ساله در قامت اسطورهای تکرارنشدنی، به دنبال حفظ تاجوتخت و کسب دومین جام جهانی متوالی است. در نقطه مقابل، لامین یامال ۱۹ ساله، پس از درخشش در یورو ۲۰۲۴، حالا بهعنوان جانشین مسی، رهبری خط حمله لاروخا را بر عهده دارد.
یامال مدتی پیش با دیدن این عکس قدیمی، با لبخند گفت: «من کمی بزرگ شدهام و لئو هم همینطور. امیدوارم در فینال با او روبهرو شوم»؛ رویایی که اکنون به حقیقت پیوسته است. پدر یامال این اتفاق را «دیداری منحصربهفرد میان دو افسانه» نامیده است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد که وحید عابری، ۳۹ ساله و ساکن لیورپول، به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی بازداشت شده است. پلیس اعلام کرد تحقیقات این پرونده به جمهوری اسلامی مرتبط است.
بر اساس بیانیه پلیس، عابری ۲۴ تیر در منطقه بیرمنگام بازداشت و چند محل در بیرمنگام و لیورپول نیز بازرسی شد. پس از تکمیل تحقیقات، دادستانی با طرح اتهام علیه او موافقت کرد.
هلن فلاناگان، رییس پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این پرونده نمونه دیگری از اقدام پلیس برای مختل کردن فعالیتهای مشکوک مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی است. او افزود تاکنون هیچ تهدید مستقیمی علیه مردم یا هیچ فرد یا جامعهای در ارتباط با این پرونده شناسایی نشده است.
وحید عابری تا زمان برگزاری جلسه دادگاه در بازداشت خواهد ماند و قرار است روز جمعه ۲۶ تیر در دادگاه وستمینستر حاضر شود.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت حملات آمریکا به جمهوری اسلامی از بامداد جمعه وارد فاز جدیدی شده است و آمریکا پیش از این اخطار داده بود که اگر تفاهمنامه اجرا نشود، پلها و نیروگاهها هدف حمله قرار میگیرند.
او افزود در صورت ادامه انهدام پلها، بهویژه در جنوب کشور که مبداء انتقال کالا است، خطر قحطی در ایران وجود دارد.