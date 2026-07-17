فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی ۲۵ تیرماه برج دیدهبانی بندر کلانتری چابهار را منهدم کردند.
سنتکام اعلام کرد: «این برج بخشی از شبکه نظارت دریایی در امتداد سواحل دریای عمان بود که سپاه پاسداران دههها از آن برای ردیابی و هدف قرار دادن کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز استفاده میکرد.»
سنتکام افزود: «انهدام این برج، توانایی سپاه پاسداران برای هماهنگی حملات علیه خدمه غیرنظامی کشتیها را بهطور مستقیم کاهش میدهد و از آزادی شناورها در منطقه محافظت میکند؛ بهجز کشتیهایی که تلاش میکنند محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کنند.»
اپل با پشت سر گذاشتن انویدیا، بار دیگر به باارزشترین شرکت جهان تبدیل شد؛ رویدادی که از تغییر نگاه سرمایهگذاران به آینده هوش مصنوعی و بازآرایی جایگاه غولهای فناوری حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش بازار اپل در پایان معاملات جمعه ۲۶ تیر به ۴.۸۸ تریلیون دلار رسید و سهام این شرکت تقریبا بدون تغییر بسته شد.
در مقابل، ارزش بازار انویدیا پس از افت ۳.۵ درصدی سهامش به حدود ۴.۸۶ تریلیون دلار کاهش یافت.
جابهجایی در فهرست ارزشمندترین شرکتهای جهان نشان میدهد سرمایهگذاران دیگر تنها بر شرکتهایی مانند انویدیا که تاکنون بیشترین بهره را از رونق هوش مصنوعی بردهاند، متمرکز نیستند.
انویدیا نزدیک به یک سال در صدر فهرست قرار داشت و اپل اکنون برای نخستین بار از آوریل ۲۰۲۵ این رتبه را پس گرفته است.
تونی میدوز، مدیر سرمایهگذاری شرکت «مدیریت ثروت بیآرآی»، گفت اپل تا همین اواخر بهدلیل سرمایهگذاری محدود در توسعه مدلهای هوش مصنوعی، از بازیگران عقبمانده این رقابت تلقی میشد، اما اکنون نگاه بازار تغییر کرده است.
به گفته او، اپل از طریق ارائه خدمات، حفظ کاربران در اکوسیستم خود و ارتقای سختافزاری، موقعیت مناسبتری برای درآمدزایی از هوش مصنوعی دارد.
میدوز افزود رشد ارزش سهام اپل بیش از آنکه ناشی از خوشبینی به هوش مصنوعی باشد، بازتاب اعتماد سرمایهگذاران به پایداری سودآوری این شرکت است.
تلاش اپل برای بهبود جایگاه خود
رویترز در همین رابطه نوشت برای اپل که تا همین اواخر از آن بهعنوان یکی از عقبماندگان عرصه هوش مصنوعی یاد میشد، بازیابی این جایگاه نشاندهنده تلاش برای تثبیت موقعیت خود در میان بازیگران اصلی این حوزه است.
این دستاورد همچنین میتواند بر ارزیابی عملکرد تیم کوک در ماههای پایانی دوران مدیرعاملیاش در اپل تاثیر بگذارد.
کوک قرار است در ماه سپتامبر سمت مدیرعاملی را به جان ترنوس، مدیر باسابقه بخش سختافزار اپل، واگذار کند.
اپل ماه گذشته نسخه بازطراحیشده دستیار صوتی «سیری» را پس از مدتها انتظار معرفی کرد.
این شرکت امیدوار است نسخه جدید سیری بتواند فاصله آن با دیگر غولهای فناوری و استارتاپهای فعال در حوزه هوش مصنوعی را کاهش دهد.
برخی تحلیلگران معتقدند انبوه دادههای شخصی ذخیرهشده در آیفونها، بزرگترین مزیت اپل در رقابت هوش مصنوعی است و میتواند پاسخهای سیری را دقیقتر و قابلیتهای آن را گستردهتر کند.
با این حال، استفاده از این ظرفیت با چالش حفظ حریم خصوصی کاربران روبهرو است و اپل باید راهی برای بهرهبرداری از این دادهها بدون خدشهدار کردن اصول حریم خصوصی پیدا کند.
رقابت تنگاتنگ در عرصه هوش مصنوعی
انویدیا در ماه اکتبر نخستین شرکت جهان شد که ارزش بازار آن از پنج تریلیون دلار فراتر رفت.
تحلیلگران معتقدند از دست دادن رتبه نخست لزوما به معنای تغییر پایدار در جایگاه این شرکت نیست، زیرا انویدیا همچنان یکی از اصلیترین بهرهمندان از موج سرمایهگذاری در هوش مصنوعی به شمار میرود.
در مقابل، اپل نیز با چالشهایی مواجه است. این شرکت برای جبران نرخ صعودی هزینهها، قیمت برخی محصولات خود را افزایش داده است؛ اقدامی که ممکن است بر تقاضای مصرفکنندگان اثر منفی بگذارد.
در همین حال، استقبال سرمایهگذاران از هوش مصنوعی به افزایش توجه آنها به صنعت نیمههادی نیز منجر شده است.
از جمله شرکتهای موفق امسال تولیدکنندگان تراشههای حافظه مانند «مایکرون» هستند. ارزش این شرکت در ماه مه از یک تریلیون دلار فراتر رفت، زیرا سرمایهگذاران به اهمیت تراشههای حافظه در زیرساختهای هوش مصنوعی پی بردهاند.
شرکت «اسکی هاینیکس» کرهجنوبی نیز یکی دیگر از شرکتهایی است که توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است.
«غربزدگی» مستند تازهای است از گیلدا پورجبار که در بیست و سومین دوره جشنواره زردآلوی طلایی در ایروان به نمایش درآمد؛ فیلمی که داستان شخصی سازنده فیلم و برادرش را با وقایع دهه شصت میآمیزد و از دل ممنوعیتها و فشارهای فرهنگی و مذهبی، به ایران امروز میرسد.
طی دهه اخیر فرمول ترکیب دنیا و اتفاقات شخصی و خانوادگی با وقایع انقلاب ایران و پس از آن جنگ و اعدامها در دهه شصت و همینطور جنبش زن، زندگی، آزادی، به فرمول موفقی برای زنان فیلمساز ایرانی بدل شده که نمونههای مختلف آن از فیلمسازانی چون فیروزه خسروانی، بنی خشنودی و پگاه آهنگرانی در جشنوارههای گوناگون به نمایش درآمدهاند و زندگی شخصی آنها و همینطور افراد خانواده یا دوستان آنها به عنوان قربانی خشونتهای اوایل انقلاب، دهه شصت و پس از آن، مورد توجه تماشاگران خارجی قرار گرفته است.
گیلدا پورجبار هم در این اولین فیلمش سعی دارد در فضایی شخصی اتفاقات رخ داده را از منظر دنیای درونی خودش به تصویر بکشد. در این راه او از انیمیشن هم استفاده میکند؛ انیمیشنهایی که توسط برادرش سیامک ساخته شدهاند و در طول فیلم، بهویژه در بخش دوم، فعالیتهای او بخش عمدهای از فیلم را تشکیل میدهد.
فیلم عنوانش را از کتاب جلال آلاحمد قرض میگیرد، کتابی که در گفتار روی فیلم بهطور مشخص به آن اشاره میشود و اینکه نظرات مطرح شده در آن به کعبه آمال انقلابیون بدل شد و کار را برای ایدئولوژی تندروی آنها در جهت نفی هر نوع اشکال فرهنگ غرب آسان کرد.
فیلم با تمرکز بر این موضوع آغاز میشود که شروع بکری را برای فیلم رقم میزند و به نوعی آن را از نمونههای مشابه جدا میکند: دهه شصت، نوارهای کاست ممنوع و کمیته انقلاب اسلامی که به کابوس جوانان این دهه بدل شده بود.
خود فیلمساز دوران کودکی و مدرسهاش را در این دهه توضیح میدهد و برای شرح مفصلتر از بردارش، که چند سالی از او بزرگتر است، کمک میگیرد؛ برادری که در واقع پای نوارهای کاست و موسیقی غربی را به خانه آنها باز میکند و در طول فیلم جزئیات این علاقه و محدودیتهای آن را شرح میدهد.
اما فیلم موسیقی غربی و ممنوعیتها را به شهرک اکباتان پیوند میزند؛ جایی که فیلمساز و خانوادهاش پس از مهاجرت به تهران در آنجا ساکن شدهاند و این ساختمانهای بتونی و تخت، خاطرات متنوعی را برای فیلمساز و برادرش رقم زدهاند.
در نتیجه فیلم در بخشهایی حتی بهطور مشخص و متمرکز به تشریح شهرکی میپردازد که در اتفاقات اخیر هم نقش مهمی را ایفا کرده است.
این علاقه و ارادت به حدی است که فیلمساز در انتها، گفتار متن انگلیسیاش را برای اولین بار به چند جمله فارسی تغییر میدهد تا خطاب به شهرک اکباتان بگوید:«دمت گرم!»
فیلم شروع جذاب و غافلگیر کنندهای درباره این دهه دارد و با ترکیب مصاحبه با انیمیشن و تصاویر واقعی میتواند تماشاگر را غرق در فضایی نامانوس کند که نسل ما به چشم خود دید و حالا غیرقابل باور به نظر میرسد.
از این رو برای نسل ما همه خاطرات مربوط به کاستها، گیر کردن و پاره شدن نوارها، پوسترهای ممنوع گروههای موسیقی خارجی و همه ترسهای مربوط به آن دوران، تماشای بخش اول فیلم را جذابتر میکند، اما به طرز غریبی در ادامه فیلم از این مبحث جدا میشود و تقریبا از نقطه ثقل، و نقطه موفقیت بخش اول فیلم، به دور میافتد.
فیلمساز به جای متمرکز شدن بر این سوژه، که حتی میتوانست فقط به همان دهه شصت محدود شود و جلوتر نیاید، بر روی برادرش متمرکز میشود و بخشهایی از قسمت دوم فیلم به نقاشیها، پوسترها و زندگی او میپردازد که به بحث اصلی و اولیه فیلم پیوند نمیخورد و جدا میایستد.
از جمله این صحنههای اضافی، خلق نقاشی دیواری برای یک دوست است که اساسا با موضوع اصلی و عنوان فیلم هیچ ارتباطی پیدا نمیکند.
هر از گاه البته فعالیتهای بعدی برادر، مثل طراحی پوستر برای گروهها و فیلمهای زیرزمینی، به مضمون اصلی پیوند میخورد اما این پیوند درونی و عمیق نمیشود و فیلم در بخش دوم به طور کلی از مسیر اصلی و موفق قبلیاش دور میافتد، و چه حیف.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در کنفرانس خبری مشترک با صدراعظم آلمان، با اشاره به تفاهمنامه ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت: «یک ماه از این ۶۰ روز گذشته است و من از تهران میخواهم به آن احترام بگذارد.»
مکرون گفت: «جمهوری اسلامی باید به آنچه امضا کرده پایبند باشد؛ یعنی بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری گفتوگوها را ممکن سازد.»
مکرون در ادامه از آمادگی پاریس برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز خبر داد و گفت: «با سلطان عمان دیدار کردم و پیشنهاد اجرای این ماموریت در آبهای عمان را مطرح کردم. تا آنجا که میدانم، تصمیمگیری درباره آبهای عمان در اختیار جمهوری اسلامی ایران نیست.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به تحولات اخیر، گفت که دستیابی به توافق نزدیک بوده، اما مشخص نیست چه کسانی باعث شکست آن شدهاند و این موضوع باید از سوی مسئولان توضیح داده شود.
او همچنین از عملکرد رسانههای رسمی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت رسانهها باید مردم را در جریان رویدادهای جنگ قرار دهند.
به گفته او، مردم از طریق منابع دیگر از حمله به بنادر، پلها و راههای ارتباطی و خسارت به زیرساختهای اقتصادی کشور مطلع میشوند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختها، گفت تخریب بنادر، پلها و مسیرهای ارتباطی خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشور وارد میکند و درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. او افزود که مشخص نیست ادامه جنگ چه پیامدهایی برای کشور خواهد داشت.
او تاکید کرد که در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی روبهرو هستند، باید از تصمیمهایی که به زیان مردم تمام میشود پرهیز کرد و گفت: «بابا انتقام وقت دارد، زمان دارد. شما صبر کنید برای زمانش.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین نسبت به ادامه فعالیت تندروها هشدار داد و گفت اگر با این جریانها برخورد نشود و مردم در جریان قرار نگیرند، سرنوشت کشور نامشخص خواهد بود. او افزود که مردم از شرایط موجود به ستوه آمدهاند.
او در ادامه گفت برخی اقدامات مسئولان به امنیت، وحدت و همبستگی ملی کمک نمیکند و در شرایط جنگی، تصمیمگیریها باید با در نظر گرفتن منافع کشور انجام شود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در پایان تاکید کرد که مسئولان باید منافع ایران و مردم ایران را در اولویت قرار دهند و گفت: «ایران مال ایرانیان است.»
او افزود که امنیت، منافع اقتصادی و منافع سیاسی ایران نباید به منافع کشورهای دیگر گره زده شود.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به پایگاه خبری انتخاب گفت: «اگر آمریکا به ایران حمله زمینی کند، احتمال دارد تهران نیز به کویت و بحرین حمله زمینی کند.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «اگر آمریکا جزیره خارک را اشغال کند، نمیتواند آن را حفظ کند و نیروهایش در آنجا به گوشت دم توپ تبدیل خواهند شد.»
بخشایش اردستانی اضافه کرد: «امارات متحده عربی با ساخت بنادر جدید میخواهد تنگه هرمز را دور بزند، اما نمیتواند چون موشکهای ایرانی کاملا بر آنها احاطه دارد.»