امام جمعه قم: فهرست اصلی اهداف جمهوری اسلامی چاههای نفت و زیرساختهای انرژی در منطقه است
محمد سعیدی، امام جمعه قم، جمعه ۲۶ تیر اعلام کرد فهرست اصلی اهداف جمهوری اسلامی در حملات، شامل «چاههای نفت و زیرساختهای انرژی مرتبط با اسرائیل و آمریکا در منطقه» است.
نماینده خامنهای در قم گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید ضربآهنگ جنگ را افزایش دهند و بانک اهداف خود را گسترش دهند.»
سعیدی درباره تنگه هرمز افزود ترامپ آرزوی بازگشایی نظامی تنگه هرمز را با خود «به گور خواهد برد» و بازگشایی آن، مشروط به «پایان شرارتهای آمریکا» در منطقه است.