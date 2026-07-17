محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد اگر زیرساخت‌های جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرد، «دیگر در منطقه زیرساختی باقی نخواهد ماند.»

باهنر گفت: «هر تجاوزی که به ایران انجام شود و از هر نقطه‌ای که این تجاوز آغاز شده باشد، آن نقطه هدف مشروع ما است.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفت‌وگو اعلام کرد جمهوری اسلامی هم مذاکره می‌کند و هم «دست به ماشه» است.

باهنر افزود: «هر لحظه‌ای که آنها تفاهم را نقض کنند ما آمادگی مقابله را داریم؛ این را در گذشته و اکنون نشان دادیم و در آینده نیز ممکن است گام‌های تندتر و سخت‌تری برداریم.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مساله تنگه هرمز مربوط به ایران و عمان است و سایر کشورها نمی‌توانند درباره آن تصمیم بگیرند. اینکه کسی بخواهد از آن طرف دنیا بیاید و بگوید ما شریک اینجا هستیم، دستش را قطع می‌کنیم.»