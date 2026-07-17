امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای حملات دوباره جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به بحرین، کویت، قطر و اردن را محکوم و بر حمایت از این کشورها در برابر حملات بیشتر حکومت ایران تاکید کرد.

وزارت خارجه امارات در این بیانیه اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، قطر و اردن نقض آشکار حاکمیت این کشورها است و امنیت و ثبات آن‌ها را تهدید می‌کند.

این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات با بحرین، کویت، قطر و اردن تاکید کرد و حمایت خود را از همه اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام می‌شود، اعلام کرد.