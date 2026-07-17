عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن ۹ پیشمرگه، گفت این حمله «بیپاسخ نخواهد ماند» و عاملان آن «از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت.»
مهتدی با ابراز همدردی با خانوادههای کشتهشدگان و آرزوی بهبود مجروحان، این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت: «این اقدام جنایتکارانه را به شدیدترین وجه محکوم میکنم و به خانوادههای جانباختگان، دوستان و همرزمان آنان، مردم کردستان و همه مبارزان راه آزادی در ایران تسلیت میگویم.»
دبیرکل حزب کومله کردستان ایران همچنین خطاب به عاملان این حمله گفت: «روز پایان شما نزدیک است و شما نخواهید توانست از انتقام مردم و از دست عدالت بگریزید و سخت تنبیه خواهید شد.»
مهتدی افزود حزب کومله کردستان ایران با عزم بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در صف مقدم مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.