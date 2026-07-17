طبق این روایت‌ها،‌ این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در برخی دیگر به خاموشی‌های چندساعته برق در گرم‌ترین ساعات روز رسیده است.

بسیاری از مخاطبان می‌گویند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمان‌ها به پمپ‌های آب، هم‌زمان باعث قطع دسترسی به آب نیز می‌شود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

پیام‌های مخاطبان نشان می‌دهد این شرایط بر جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان تأثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسب‌وکارها و بیکار ماندن مغازه‌داران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی. شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گل‌آلود بودن آب لوله‌کشی، و نبود اطلاع‌رسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعی‌ها گلایه کرده‌اند.

این مشکلات در حالی گزارش می‌شود که به گفته مخاطبان، هم‌زمانی قطعی آب و برق با اختلال‌های اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.