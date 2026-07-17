همزمان با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، نرخ دلار آمریکا روز جمعه ۲۶ تیر به ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و بالاترین قیمت ثبتشده تاکنون را ثبت کرد.
رکورد پیشین قیمت دلار در بازار آزاد، دوشنبه ۱۴ اردیبهشت با نرخ ۱۹۰ هزار تومان ثبت شده بود.
همزمان با افزایش قیمت دلار، نرخ دیگر ارزهای خارجی نیز رشد کرد. قیمت هر پوند بریتانیا به ۲۵۷ هزار و ۶۵۰ تومان رسید و بهای هر یورو نیز از ۲۱۹ هزار تومان عبور کرد.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت جمهوری اسلامی ایران را وارد جنگی کرده که سالها طول میکشد تا خسارتهای ناشی از آن جبران شود.
او افزود این تازه دور ششم حملات است و ممکن است ادامهدار باشد، بیآنکه واکنش گستردهای در پی داشته باشد، این همان اتفاقی است که در لبنان رخ داده است.
به گزارش روزنامه گاردین، جیانی اینفانتینو بهرغم تنشها و ناآرامیهای اخیر پیرامون رسوایی لغو محرومیت فلورین بالوگان، حمایت رسمی بیش از ۲۰۰ کشور را برای انتخاب مجدد بهعنوان رئیس فیفا جلب کرده است.
بر اساس این گزارش، از میان ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، تنها تعداد انگشتشماری هنوز نامه حمایت خود را ارسال نکردهاند.
در نتیجه، اینفانتینو در مسیر یک پیروزی قاطع برای آغاز چهارمین دوره ریاست خود در کنگره مارس آینده قرار دارد. آلمان برجستهترین فدراسیون اروپایی است که هنوز از او حمایت رسمی نکرده است.
نامزدهای ریاست فیفا تا ۱۸ نوامبر فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند. اگرچه موضوع معرفی یک نامزد رقیب از سوی فدراسیونهای اروپایی (یوفا) در پشت درهای بسته مطرح شده، اما احتمال توافق روی یک نام بسیار ضعیف است.
یوفا اخیراً در موضوعاتی چون مداخله دونالد ترامپ برای لغو کارت قرمز بالوگان و نیز محرومیت داور سومالیایی از جام جهانی، مخالفت شدید خود را با فیفا نشان داده است.
بااینحال، حتی در صورت معرفی رقیب، اینفانتینو برای پیروزی نیازی به رأی کامل اروپا ندارد و اتحادیه فوتبال انگلیس نیز از مدتها قبل حمایت خود را از او اعلام کرده است.
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس نوشت اولویت، هدف قرار دادن «نفت جهان و اقتصاد آمریکا» است و پس از آن، «قطع پل ارتباطی بحرین و عربستان سعودی» نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد.
او نوشت: «یا آمریکا رسما خروج خود را از بحرین اعلام کند، یا پل مواصلاتی بحرین به عربستان قطع شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین عنوان کرد «پل در مقابل پل».
دولت بریتانیا اعلام کرد سپاه پاسداران را بر اساس «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داده است.
این اقدام با تصویب مجلس بریتانیا اجرایی شده و پیامدهای کیفری جدیدی برای حمایت از این نهاد به همراه دارد.
بر اساس این قانون، ابراز حمایت از سپاه پاسداران، از جمله تمجید یا تشویق فعالیتهای آن که از نظر دولت بریتانیا امنیت این کشور را تهدید کند، جرم کیفری محسوب میشود و مرتکبان ممکن است تا ۱۴ سال زندان محکوم شوند.
همچنین کمک به سپاه پاسداران یا دریافت هرگونه منفعت مادی، از جمله پول، از این نهاد نیز جرم کیفری است و مجازات مشابهی دارد.
دولت بریتانیا همچنین اعلام کرد افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقداماتی مانند خرابکاری انجام دهند، ممکن است بر اساس مفاد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تحت پیگرد قرار گیرند؛ جرایمی که مجازات آنها میتواند حبس ابد باشد.
سپاه پاسداران، جنبش اسلامی یاران حق (IMCR) و سپاه داوطلبان وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) نخستین گروههایی هستند که بر اساس اختیارات جدید «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی شدهاند.
همزمان با تشدید حملات نظامی در ایران، پیامهای متعددی از شهرهای مختلف کشور به ایراناینترنشنال رسیده است که حاکی از افزایش اختلال در دسترسی به اینترنت و قطع برق و آب است. شهروندان با اطلاعرسانی درباره این وضعیت، از شرایطی که جمهوری اسلامی برای آنان ساخته، گلایه و انتقاد کردند.
بر اساس روایتهای شهروندان، کاربران در اراک، اهواز، بندر ماهشهر، تهران، شیراز، همدان و بخشهایی از استان هرمزگان، از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی خبر میدهند.
برخی نیز گفتهاند همزمان با قطع برق، ارتباط اینترنتی نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق، امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز بهشدت محدود شده است.
پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات سراسری و انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و اخیر جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده مواجه شد.
از سوی دیگر، پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال حاکی از تداوم قطعیهای گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است.
شهروندان از آبادان، اهواز، اندیمشک، تهران، طرقبه، کرمانشاه، ورامین، هشتگرد و دهها شهر و منطقه دیگر، از ساعتها بیآبی و خاموشیهای مکرر خبر دادهاند.
طبق این روایتها، این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در بعضی نقاط دیگر، به خاموشیهای چندساعته برق در گرمترین ساعات روز رسیده است.
بسیاری از مخاطبان گفتند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمانها به پمپهای آب، همزمان باعث قطع دسترسی به آب نیز میشود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی کمبود منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و افزایش مصرف را از دلایل اصلی وضعیت موجود معرفی میکنند، اما بسیاری از شهروندان معتقدند مقامها به جای پاسخگویی درباره سالها سوءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری، مسئولیت بحران را متوجه مردم میکنند و از آنان میخواهند مصرف خود را کاهش دهند.
پیامهای مخاطبان نشان میدهد این شرایط بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسبوکارها و بیکار ماندن مغازهداران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی.
شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گلآلود بودن آب لولهکشی و نبود اطلاعرسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعیها گلایه کردهاند.
این مشکلات در حالی گزارش میشود که به گفته مخاطبان، همزمانی قطع آب و برق با اختلالهای اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.
این در حالی است که در سالهای گذشته نیز شهروندان بارها با خاموشیهای گسترده در تابستان و حتی زمستان روبهرو شدهاند و در برخی سالها، خاموشیهای برنامهریزیشده از اردیبهشتماه آغاز شده بود.
کارشناسان میگویند ریشه اصلی بحران را باید در فرسودگی زیرساختها و نبود سرمایهگذاری کافی جستوجو کرد.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون سرمایهگذاری متناسبی برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تقویت زیرساختهای آبی انجام نداده است.