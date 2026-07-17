مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس نوشت اولویت، هدف قرار دادن «نفت جهان و اقتصاد آمریکا» است و پس از آن، «قطع پل ارتباطی بحرین و عربستان سعودی» نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

او نوشت: «یا آمریکا رسما خروج خود را از بحرین اعلام کند، یا پل مواصلاتی بحرین به عربستان قطع شود.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین عنوان کرد «پل در مقابل پل».