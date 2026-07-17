به نوشته این روزنامه، گاهی دست سرنوشت چنان سناریوی شگفتانگیزی مینویسد که حتی بزرگترین نویسندگان سینما نیز از خلق آن عاجزند. تقابل تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶، تنها یک نبرد فوتبالی ساده نیست، بلکه رویارویی دو ستارهای است که مسیر زندگیشان ۱۹ سال پیش، در یک اتاق کوچک و به شکلی کاملا اتفاقی، به هم گره خورد.
در دسامبر ۲۰۰۷، زمانی که لامین یامال تنها یک نوزاد پنجماهه بود، به همراه مادرش در قرعهکشی خیریه یونیسف (UNICEF) برنده شد. جایزه این قرعهکشی، حضور در یک کمپین عکاسی مشترک با باشگاه بارسلونا بود. در آن روزها، لیونل مسی جوانی ۲۰ ساله بود که تازه داشت نامی برای خود دستوپا میکرد.
خوان مونفورت، عکاس مستقل این پروژه، با تجهیزاتی ساده شامل وان پلاستیکی دخترش، یک اردک پلاستیکی، صابون و حوله به محل تمرین بارسلونا رفت. او هرگز تصور نمیکرد در حال ثبت عکسی است که دو دهه بعد، به اثری ماندگار در تاریخ فوتبال تبدیل خواهد شد.
لیونل مسی؛ فوقستارهای که نگهداشتن نوزاد را بلد نبود!
مونفورت درباره پشت صحنه این عکس میگوید: «کار بسیار سختی بود. مسی پسر بسیار درونگرا و خجالتی بود. او تازه از رختکن تمرین بیرون آمده بود و ناگهان خودش را در اتاقی دید که یک وان آب و یک نوزاد در آن بود. مسی اصلا نمیدانست باید از کجا شروع کند و حتی بلد نبود چطور نوزاد را در آغوش بگیرد!»
در تصاویر آن روز، دستپاچگی و لبخندهای معذب مسی کاملا مشهود است. با این حال، آن نوزاد رشد کرد، با تماشای جادوی مسی بزرگ شد و در ۱۵ سالگی به بارسلونا رسید.
نبرد دو نسل در فینال جام جهانی ۲۰۲۶
اکنون، مسی ۳۹ ساله در قامت اسطورهای تکرارنشدنی، به دنبال حفظ تاجوتخت و کسب دومین جام جهانی متوالی است. در نقطه مقابل، لامین یامال ۱۹ ساله، پس از درخشش در یورو ۲۰۲۴، حالا بهعنوان جانشین مسی، رهبری خط حمله لاروخا را بر عهده دارد.
یامال مدتی پیش با دیدن این عکس قدیمی، با لبخند گفت: «من کمی بزرگ شدهام و لئو هم همینطور. امیدوارم در فینال با او روبهرو شوم»؛ رویایی که اکنون به حقیقت پیوسته است. پدر یامال این اتفاق را «دیداری منحصربهفرد میان دو افسانه» نامیده است.