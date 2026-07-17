شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کومله کردستان ایران، گزارش داد حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویزله در استان سلیمانیه انجام شد.

به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن صورت گرفت: «سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.»

او افزود حال سه عضو زخمی‌شده حزب وخیم است.

روداو هویت پیشمرگه‌های کشته‌شده را کسری رحمان‌نژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسن‌آقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیک‌خواه اعلام کرد.

امجد حسین‌پناهی، عضو رهبری کومله زحمتکشان کردستان، به ایران‌اینترنشنال گفت پس از حمله بامدادی، اردوگاه‌های این حزب در منطقه سورداش نیز حوالی ظهر ۲۶ تیر با دو موشک هدف قرار گرفتند که در پی آن سه نفر زخمی شدند.

دستگاه امنیت اقلیم کردستان نیز اعلام کرد بامداد ۲۶ تیر هفت موشک سه نقطه در استان سلیمانیه را هدف قرار دادند.

بر اساس این بیانیه، چهار موشک به روستای زرگویزله، یک موشک به روستای قسردی و دو موشک نیز به نزدیکی گردی کوپان در منطقه قره‌داغ اصابت کردند.

این نهاد افزود بررسی میزان خسارت‌های جانی و مالی همچنان ادامه دارد.

واکنش‌ها به حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان

ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، حملات ۲۶ تیر به مناطق مختلف این اقلیم را به‌شدت محکوم کرد و آن را «تشدیدی خطرناک» و «نقض آشکار حاکمیت عراق» خواند.

در این بیانیه آمده است: «هدف قرار دادن اقلیم کردستان و ازسرگیری خشونت‌ها، ثبات عراق را تهدید می‌کند و مانعی بر سر راه تلاش‌های صلح در منطقه ایجاد می‌کند.»

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از اردوگاه‌های این حزب در منطقه زرگویز بامداد ۲۶ تیر هدف «حملات شدید و سنگین موشکی» سپاه پاسداران قرار گرفت که در پی آن ۹ پیشمرگه کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

او ضمن محکوم کردن این حمله و تسلیت به خانواده‌های کشته‌شدگان، خطاب به عاملان آن نوشت: «نخواهید توانست از انتقام مردم و دست عدالت بگریزید و سخت تنبیه خواهید شد.»

مهتدی افزود حزب کومله کردستان ایران «مصمم‌تر از همیشه» به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.

انهدام هشت پهپاد بر فراز اربیل

در تحولی جداگانه، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد نیروهای ائتلاف بین‌المللی بامداد ۲۶ تیر بین ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵، هشت پهپاد حامل مواد منفجره را بر فراز اربیل رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس این بیانیه، این حمله هیچ تلفات جانی یا خسارت دیگری بر جای نگذاشت.

دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در بیانیه خود عامل حمله را معرفی نکرد.

حزب کومله کردستان ایران، یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است که مقرهای آن در اقلیم کردستان عراق طی ماه‌های گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

در یکی از حملات پیشین در ۲۵ فروردین، دو اردوگاه این حزب در استان‌های سلیمانیه و اربیل هدف پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند و چند تن از اعضای آن زخمی شدند.

غزال مولان (مولایی)، یکی از پیشمرگه‌های زخمی‌شده در حمله پهپادی به کمپ سورداش، بعدتر بر اثر شدت جراحات جان باخت.

سپاه پاسداران در سال‌های اخیر، از جمله در پی جنگ‌های ۴۰ روزه و ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و تحولات ماه‌های پس از آن، ده‌ها بار مقر احزاب کرد ایرانی و اردوگاه‌های محل استقرار اعضا و خانواده‌های آنان را در اقلیم کردستان عراق با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

در این حملات، علاوه بر مقر احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، مناطق مسکونی، تاسیسات انرژی و در برخی موارد مراکز دیپلماتیک نیز آسیب دیده یا در محدوده حملات قرار گرفتند.

این حمله‌ها به کشته و زخمی شدن شماری از اعضای این احزاب و غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به مراکز هدف‌گرفته‌شده، منجر شده است.