امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای حملات دوباره جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به بحرین، کویت، قطر و اردن را محکوم و بر حمایت از این کشورها در برابر حملات بیشتر حکومت ایران تاکید کرد.
وزارت خارجه امارات در این بیانیه اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت، قطر و اردن نقض آشکار حاکمیت این کشورها است و امنیت و ثبات آنها را تهدید میکند.
این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات با بحرین، کویت، قطر و اردن تاکید کرد و حمایت خود را از همه اقداماتی که با هدف حفظ امنیت و ثبات این کشورها انجام میشود، اعلام کرد.
وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیهای حملات دوباره جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به تاسیسات غیرنظامی و زیرساختی در بحرین، کویت، قطر و اردن را محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک دانست که جان غیرنظامیان، امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند و نقض آشکار حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری است.
وزارت خارجه بحرین همچنین بر همبستگی کامل این کشور با بحرین، کویت، قطر و اردن تاکید کرد و از حق این کشورها برای اتخاذ همه اقدامات مشروع به منظور دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات خود و حفاظت از شهروندان و ساکنانشان، مطابق حقوق بینالملل، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و توافقنامه دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس، حمایت کرد.
در این بیانیه از آمادگی و عملکرد نیروهای دفاعی بحرین و سامانههای پدافند هوایی کشورهای منطقه در مقابله با حملات ایران و دفاع از حاکمیت و امنیت آنها قدردانی شده است.
وزارت خارجه بحرین همچنین از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای واداشتن جمهوری اسلامی به توقف آنچه «اقدامات خصمانه» خواند، تدابیر قاطع و بازدارنده اتخاذ کند. این وزارتخانه همچنین خواستار تضمین امنیت، ایمنی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پاسخگو کردن ایران بر اساس حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل، قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت و قطعنامه ۱/۶۱ شورای حقوق بشر شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد گروه مسلحی که سوار نفتکش حامل مواد شیمیایی آسانا در آبهای جنوب یمن در خلیج عدن شده و کنترل آن را به دست گرفتهاند، احتمالا دزدان دریایی سومالی هستند، نه حوثیهای همپیمان ایران در یمن.
بر اساس دادههای رهگیری کشتیها، این نفتکش کوچک که پرچم آن تایید نشده بود، بندر بوساسو در سومالی را به عنوان مقصد بعدی خود ثبت کرده بود.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود یک کشتی در فاصله ۶۵ مایل دریایی جنوب بندر المکلا یمن، هنگام حرکت به سمت شرق در خلیج عدن، از سوی افراد غیرمجاز مورد ورود قرار گرفته است.
یکی از مقامهای ماموریت دریایی «آسپیدس» اتحادیه اروپا گفت تلاشها برای کمک به نفتکش آسانا و روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد. او افزود یک ناو جنگی کره جنوبی نیز در منطقه حضور دارد.
شرکت بریتانیایی مدیریت ریسک دریایی «ونگارد» اعلام کرد: «شمار مهاجمان، نحوه ورود آنها به کشتی و وضعیت کشتی و خدمه همچنان مشخص نیست.»
شرکت امنیت دریایی «امبری» نیز گفت این کشتی حدود ساعت ۰۶:۲۰ به وقت گرینویچ پیام درخواست کمک ارسال کرده و هنگام وقوع حادثه تیم امنیتی مسلح نداشته است. به گفته این شرکت، مهاجمان احتمالا اعضای یک گروه دزدان دریایی بودهاند.
بر اساس پایگاههای اطلاعاتی کشتیرانی، بهرهبردار این کشتی شرکت اکسون انرژی مستقر در جزایر مارشال است. این شرکت تاکنون درباره این حادثه اظهارنظر نکرده است.
به گزارش روزنامه تلگراف، بازیکنان تیم ملی انگلیس از استراتژی کاملاً تدافعی توماس توخل در جام جهانی که منجر به حذف آنها توسط آرژانتین شد، بهشدت شوکه شدهاند.
توخل بهدلیل تعویض و ورود سه مدافع به زمین پس از گلزنی آنتونی گوردون، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است؛ تصمیمی که در نهایت به شکست ۲ به ۱ انگلیس ختم شد. هرچند توخل پس از بازی تأکید کرد که «اصلاً پشیمان نیست»، اما این حس میان بازیکنانی که رؤیای قهرمانیشان دود شد و به هوا رفت، مشترک نیست.
طبق اطلاعاتی که بهدست تلگراف ورزشی رسیده، رویکرد تدافعی توخل و فرستادن ازری کونسا، دن برن و نیکو ریلی به زمین برای حفظ برد ۱–۰، برخی بازیکنان انگلیس را غافلگیر کرد. اعضای تیم باور داشتند که پس از گل گوردون، آرژانتین آسیبپذیر شده بود و میشد با تکیه بر سرعت بازیکنان تازهنفس، در ضدحملات به مردان اسکالونی ضربه زد. بااینحال، بوکایو ساکا، اولی واتکینز و نونی مادوئکه تماموقت روی نیمکت ماندند و تعجبآور بود که توخل تازه چهار دقیقه پس از گل دوم آرژانتین، مارکوس رشفورد و ایوان تونی را راهی زمین کرد.
همچنین این حس وجود دارد که انگلیس چوب تعویض دکلان رایس با یک مدافع (بهجای یک هافبک) را خورد؛ چراکه انزو فرناندز دقیقاً از همان فضایی گلزنی کرد که انتظار میرفت رایس یا یک هافبک دفاعی دیگر آن را پوشش دهد. مارک گوئهی، مدافع انگلیس، با انتقاد از این وضعیت گفت: «حس میشد بعد از گل، ذهنیت تیم عقبنشینی و دفاع مطلق بود؛ کاری که در این سطح اصلاً کافی نیست.» یک منبع نزدیک به تیم انگلیس نیز به تلگراف گفت: «توخل را برای تاکتیکهایش در بازیهای حذفی آورده بودند، اما او اشتباه کرد. هیچکس تصمیماتش را درک نکرد.»
باوجود این، مارک بالینگهام، مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال انگلیس، همچنان از توخل حمایت میکند و این مربی آلمانی قصد دارد به قرارداد خود تا پایان یورو ۲۰۲۸ پایبند بماند. توخل درباره مقصر بودنش گفت: «میلیونها مربی بعد از بازی فکر میکنند بهتر میتوانستند عمل کنند، اما من باید تصمیم میگرفتم. پشیمان نیستم.»
در این میان، یورگن کلوپ به حمایت از هموطنش پرداخت و گفت: «فوتبال پیچیدهتر از انتخاب سادهٔ "دفاع" یا "حمله" است. اگر توخل حمله میکرد و گل میخوردند، همین منتقدان میگفتند چرا بازی را کنترل نکرد؟ علاوهبراین، وقتی مقابل آرژانتین و لیونل مسی ۳۹ ساله بازی میکنید که هنوز بهترین بازیکن جهان است، کار سخت میشود. شما فکر میکنید او را مهار کردهاید، اما او با دو پاس گل، سرنوشت بازی را رقم میزند. گاهی باید پذیرفت که نبوغ، برندهٔ بازیها را مشخص میکند.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گفتوگو با تابناک، اعلام کرد آمریکا در دستیابی به اهداف خود از جمله نابودی برنامه هستهای، دستیابی به تنگه هرمز و یافتن ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد «شکست خورده» است.
کوثری گفت: «حاکمیت، مدیریت و فرماندهی تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و آمریکا باید این موضوع را بداند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حملات جمهوری اسلامی افزود، جوابی که جمهوری اسلامی به آمریکا میدهد، «به مراتب سنگینتر است»، اما چون مردم همه ابعاد آن را نمیبینند، تصور میکنند پاسخ متناسبی داده نشده است.
در واکنش به گسترش حملات متقابل و افزایش تنشها در منطقه، وزارت خارجه فرانسه، جمهوری اسلامی را مسئول آغاز چرخه تازه درگیری با آمریکا دانست.
گفتوگو با ساجده شریفی، خبرنگار ایراناینترنشنال