وزارت خارجه بحرین با انتشار بیانیه‌ای حملات دوباره جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به تاسیسات غیرنظامی و زیرساختی در بحرین، کویت، قطر و اردن را محکوم کرد و آن را تشدیدی خطرناک دانست که جان غیرنظامیان، امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند و نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و اصول حسن هم‌جواری است.

وزارت خارجه بحرین همچنین بر همبستگی کامل این کشور با بحرین، کویت، قطر و اردن تاکید کرد و از حق این کشورها برای اتخاذ همه اقدامات مشروع به منظور دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات خود و حفاظت از شهروندان و ساکنانشان، مطابق حقوق بین‌الملل، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و توافق‌نامه دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس، حمایت کرد.

در این بیانیه از آمادگی و عملکرد نیروهای دفاعی بحرین و سامانه‌های پدافند هوایی کشورهای منطقه در مقابله با حملات ایران و دفاع از حاکمیت و امنیت آن‌ها قدردانی شده است.

وزارت خارجه بحرین همچنین از جامعه جهانی، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواست برای واداشتن جمهوری اسلامی به توقف آنچه «اقدامات خصمانه» خواند، تدابیر قاطع و بازدارنده اتخاذ کند. این وزارتخانه همچنین خواستار تضمین امنیت، ایمنی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پاسخگو کردن ایران بر اساس حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل، قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت و قطعنامه ۱/۶۱ شورای حقوق بشر شد.