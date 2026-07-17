مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس نوشت اولویت، هدف قرار دادن «نفت جهان و اقتصاد آمریکا» است و پس از آن، «قطع پل ارتباطی بحرین و عربستان سعودی» نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد.
او نوشت: «یا آمریکا رسما خروج خود را از بحرین اعلام کند، یا پل مواصلاتی بحرین به عربستان قطع شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین عنوان کرد «پل در مقابل پل».
دولت بریتانیا اعلام کرد سپاه پاسداران را بر اساس «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داده است.
این اقدام با تصویب مجلس بریتانیا اجرایی شده و پیامدهای کیفری جدیدی برای حمایت از این نهاد به همراه دارد.
بر اساس این قانون، ابراز حمایت از سپاه پاسداران، از جمله تمجید یا تشویق فعالیتهای آن که از نظر دولت بریتانیا امنیت این کشور را تهدید کند، جرم کیفری محسوب میشود و مرتکبان ممکن است تا ۱۴ سال زندان محکوم شوند.
همچنین کمک به سپاه پاسداران یا دریافت هرگونه منفعت مادی، از جمله پول، از این نهاد نیز جرم کیفری است و مجازات مشابهی دارد.
دولت بریتانیا همچنین اعلام کرد افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقداماتی مانند خرابکاری انجام دهند، ممکن است بر اساس مفاد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تحت پیگرد قرار گیرند؛ جرایمی که مجازات آنها میتواند حبس ابد باشد.
سپاه پاسداران، جنبش اسلامی یاران حق (IMCR) و سپاه داوطلبان وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) نخستین گروههایی هستند که بر اساس اختیارات جدید «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی شدهاند.
همزمان با تشدید حملات نظامی در ایران، پیامهای متعددی از شهرهای مختلف کشور به ایراناینترنشنال رسیده است که حاکی از افزایش اختلال در دسترسی به اینترنت و قطع برق و آب است. شهروندان با اطلاعرسانی درباره این وضعیت، از شرایطی که جمهوری اسلامی برای آنان ساخته، گلایه و انتقاد کردند.
بر اساس روایتهای شهروندان، کاربران در اراک، اهواز، بندر ماهشهر، تهران، شیراز، همدان و بخشهایی از استان هرمزگان، از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی خبر میدهند.
برخی نیز گفتهاند همزمان با قطع برق، ارتباط اینترنتی نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق، امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز بهشدت محدود شده است.
پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات سراسری و انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و اخیر جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده مواجه شد.
از سوی دیگر، پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال حاکی از تداوم قطعیهای گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است.
شهروندان از آبادان، اهواز، اندیمشک، تهران، طرقبه، کرمانشاه، ورامین، هشتگرد و دهها شهر و منطقه دیگر، از ساعتها بیآبی و خاموشیهای مکرر خبر دادهاند.
طبق این روایتها، این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در بعضی نقاط دیگر، به خاموشیهای چندساعته برق در گرمترین ساعات روز رسیده است.
بسیاری از مخاطبان گفتند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمانها به پمپهای آب، همزمان باعث قطع دسترسی به آب نیز میشود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی کمبود منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و افزایش مصرف را از دلایل اصلی وضعیت موجود معرفی میکنند، اما بسیاری از شهروندان معتقدند مقامها به جای پاسخگویی درباره سالها سوءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری، مسئولیت بحران را متوجه مردم میکنند و از آنان میخواهند مصرف خود را کاهش دهند.
پیامهای مخاطبان نشان میدهد این شرایط بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسبوکارها و بیکار ماندن مغازهداران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی.
شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گلآلود بودن آب لولهکشی و نبود اطلاعرسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعیها گلایه کردهاند.
این مشکلات در حالی گزارش میشود که به گفته مخاطبان، همزمانی قطع آب و برق با اختلالهای اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.
این در حالی است که در سالهای گذشته نیز شهروندان بارها با خاموشیهای گسترده در تابستان و حتی زمستان روبهرو شدهاند و در برخی سالها، خاموشیهای برنامهریزیشده از اردیبهشتماه آغاز شده بود.
کارشناسان میگویند ریشه اصلی بحران را باید در فرسودگی زیرساختها و نبود سرمایهگذاری کافی جستوجو کرد.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون سرمایهگذاری متناسبی برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تقویت زیرساختهای آبی انجام نداده است.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اردوگاه این حزب و کشته شدن ۹ پیشمرگه، گفت این حمله «بیپاسخ نخواهد ماند» و عاملان آن «از انتقام مردم و عدالت نخواهند گریخت.»
مهتدی با ابراز همدردی با خانوادههای کشتهشدگان و آرزوی بهبود مجروحان، این حمله را به شدت محکوم کرد و گفت: «این اقدام جنایتکارانه را به شدیدترین وجه محکوم میکنم و به خانوادههای جانباختگان، دوستان و همرزمان آنان، مردم کردستان و همه مبارزان راه آزادی در ایران تسلیت میگویم.»
دبیرکل حزب کومله کردستان ایران همچنین خطاب به عاملان این حمله گفت: «روز پایان شما نزدیک است و شما نخواهید توانست از انتقام مردم و از دست عدالت بگریزید و سخت تنبیه خواهید شد.»
مهتدی افزود حزب کومله کردستان ایران با عزم بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در صف مقدم مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
نیچروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، حملات پهپادی جمعه ۲۶ تیر سپاه پاسداران به مناطق مختلف اقلیم کردستان را بهشدت محکوم کرد.
بارزانی گفت: «از سرگیری این حملات، تشدید خطرناک تنشها و نقض آشکار حاکمیت عراق است.»
او افزود هدف قرار دادن اقلیم کردستان و آغاز خشونت، «خیانتی بزرگ به رهبری عراق» است.
محمد سعیدی، امام جمعه قم، جمعه ۲۶ تیر اعلام کرد فهرست اصلی اهداف جمهوری اسلامی در حملات، شامل «چاههای نفت و زیرساختهای انرژی مرتبط با اسرائیل و آمریکا در منطقه» است.
نماینده خامنهای در قم گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باید ضربآهنگ جنگ را افزایش دهند و بانک اهداف خود را گسترش دهند.»
سعیدی درباره تنگه هرمز افزود ترامپ آرزوی بازگشایی نظامی تنگه هرمز را با خود «به گور خواهد برد» و بازگشایی آن، مشروط به «پایان شرارتهای آمریکا» در منطقه است.