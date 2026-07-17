بر اساس روایت‌های شهروندان، کاربران در اراک، اهواز، بندر ماهشهر، تهران، شیراز، همدان و بخش‌هایی از استان هرمزگان، از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرم‌های اینترنتی خبر می‌دهند.

برخی نیز گفته‌اند هم‌زمان با قطع برق، ارتباط اینترنتی نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق، امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز به‌شدت محدود شده است.

پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات سراسری و انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و اخیر جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده مواجه شد.

از سوی دیگر، پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران‌اینترنشنال حاکی از تداوم قطعی‌های گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است.

شهروندان از آبادان، اهواز، اندیمشک، تهران، طرقبه، کرمانشاه، ورامین، هشتگرد و ده‌ها شهر و منطقه دیگر، از ساعت‌ها بی‌آبی و خاموشی‌های مکرر خبر داده‌اند.

طبق این روایت‌ها،‌ این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در بعضی نقاط دیگر، به خاموشی‌های چندساعته برق در گرم‌ترین ساعات روز رسیده است.

بسیاری از مخاطبان گفتند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمان‌ها به پمپ‌های آب، هم‌زمان باعث قطع دسترسی به آب نیز می‌شود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی کمبود منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و افزایش مصرف را از دلایل اصلی وضعیت موجود معرفی می‌کنند، اما بسیاری از شهروندان معتقدند مقام‌ها به جای پاسخگویی درباره سال‌ها سوءمدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری، مسئولیت بحران را متوجه مردم می‌کنند و از آنان می‌خواهند مصرف خود را کاهش دهند.

پیام‌های مخاطبان نشان می‌دهد این شرایط بر جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسب‌وکارها و بیکار ماندن مغازه‌داران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی.

شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گل‌آلود بودن آب لوله‌کشی و نبود اطلاع‌رسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعی‌ها گلایه کرده‌اند.

این مشکلات در حالی گزارش می‌شود که به گفته مخاطبان، هم‌زمانی قطع آب و برق با اختلال‌های اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز شهروندان بارها با خاموشی‌های گسترده در تابستان و حتی زمستان روبه‌رو شده‌اند و در برخی سال‌ها، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده از اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود.

کارشناسان می‌گویند ریشه اصلی بحران را باید در فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری کافی جست‌وجو کرد.

به گفته آنان، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون سرمایه‌گذاری متناسبی برای توسعه نیروگاه‌ها ، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تقویت زیرساخت‌های آبی انجام نداده است.