وزیر خارجه اردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد
حساب رسمی وزارت خارجه اردن در ایکس نوشت، ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور، حملات جمهوری اسلامی به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد.
الصفدی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آنها درباره وجود پایگاههای آمریکا در اردن، صحت ندارد.
وزیر خارجه اردن گفت: «اردن و کشورهای عربی طرف جنگ نیستند و همواره برای روابط خوب با جمهوری اسلامی تلاش کردند، اما دستیابی به این روابط نیازمند رسیدگی به عوامل تنش است؛ مهمترین آنها دخالت در امور داخلی کشورهای عربی و تضمین این موضوع است که روابط بر اساس احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور آنها بنا شود.»
ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، بر ضرورت پایبندی به آتشبس میان تهران و واشینگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی به راهحلی جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد.