حساب رسمی وزارت خارجه اردن در ایکس نوشت، ایمن الصفدی، وزیر خارجه این کشور، حملات جمهوری اسلامی به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد.

الصفدی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ توجیهی برای حملات خود به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد و ادعاهای آن‌ها درباره وجود پایگاه‌های آمریکا در اردن، صحت ندارد.

وزیر خارجه اردن گفت: «اردن و کشورهای عربی طرف جنگ نیستند و همواره برای روابط خوب با جمهوری اسلامی تلاش کردند، اما دستیابی به این روابط نیازمند رسیدگی به عوامل تنش است؛ مهم‌ترین آن‌ها دخالت در امور داخلی کشورهای عربی و تضمین این موضوع است که روابط بر اساس احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور آنها بنا شود.»

ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، بر ضرورت پایبندی به آتش‌بس میان تهران و واشینگتن و استفاده از دیپلماسی برای دستیابی به راه‌حلی جامع برای پایان دادن به عوامل تنش تاکید کرد.