درگذشت لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه و از حامیان کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی، موجی از واکنش‌ها را در میان مقام‌های حکومت ایران به همراه داشت.

شماری از آنان در اظهارات خود، عزرائیل را مسئول گرفتن جان گراهام دانستند و از فرشته مرگ با تعابیر ستایش‌آمیز یاد کردند.

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با عنوان «برادرانه با حضرت عزرائیل» نوشت گراهام «با یک بلیت بی‌بازگشت به جهنم رفت».

او از عزرائیل گلایه کرد که چرا «پیش‌دستی» کرده و اجازه نداده جمهوری اسلامی خود گراهام را به قتل برساند.

شریعتمداری همچنین عزرائیل را نخستین پاسخ‌دهنده به «فراخوان انتقام ملت‌های مسلمان» معرفی کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در واکنش به مرگ گراهام گفت: «حضرت عزرائیل عادل است.»

او افزود مردم ایران قرار نیست برای این سناتور آمریکایی «نماز وحشت بخوانند» یا عزاداری کنند.

گراهام ۲۱ تیر در سن ۷۱ سالگی درگذشت . بر پایه یافته‌های اولیه دفتر پزشکی قانونی واشینگتن، این سناتور کهنه‌کار بر اثر پارگی آئورت ناشی از تصلب شرایین (آترواسکلروز) جان خود را از دست داد.

گراهام در سال‌های اخیر بارها پشتیبانی خود را از تغییر حکومت در ایران اعلام کرده بود. او به‌ویژه در جریان انقلاب ملی دی‌ماه و پس از آن، بارها از خیزش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده بود.

در روزهای اخیر، شماری از شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال، از گراهام به‌عنوان یکی از حامیان مردم ایران و جنبش آزادی‌خواهی یاد کردند و یاد او را گرامی داشتند .

جایگاه عزرائیل در منابع اسلامی

نام عزرائیل در قرآن نیامده و در آیات قرآن تنها از «مَلَک‌الموت» یا فرشته مرگ یاد شده است.

با این حال، در بخشی از روایات و منابع اسلامی، عزرائیل به‌عنوان یکی از فرشتگان مقرب خدا و مامور قبض روح انسان‌ها معرفی می‌شود که ارتباط ویژه‌ای با پیامبران و اولیای الهی دارد.

در متون اسلامی، قبض روح همه انسان‌ها، فارغ از دین‌دار یا بی‌دین بودن آن‌ها، به مَلَک‌الموت و فرشتگان تحت فرمان او نسبت داده می‌شود.

در برخی روایت‌ها نیز آمده است که عزرائیل برای قبض روح پیامبر اسلام، پیش از ورود اجازه می‌گیرد.

ریشه عبری کلمه عزرائیل

برخی پژوهشگران معتقدند نام عزرائیل احتمالا ریشه‌ای عبری دارد و به معنای «کسی که خدا او را یاری کرده» تفسیر می‌شود.

شماری از مسلمانان معتقدند از آنجا که نام عزرائیل در قرآن و احادیث محمد، پیامبر اسلام، نیامده است، احتمال می‌رود این نام از «اسرائیلیات» گرفته شده باشد.

اسرائیلیات به روایت‌هایی با خاستگاه یهودی و گاهی مسیحی گفته می‌شود.

برخی پژوهش‌های تاریخی نیز از یافتن نامی مشابه عزرائیل بر روی کاسه‌های طلسم به خط آرامی متعلق به جوامع یهودی سده هفتم میلادی خبر داده‌اند. یکی از این آثار در موزه پنسیلوانیا نگهداری می‌شود.

از شناخته‌شده‌ترین منابع تصویرسازی عزرائیل در جهان اسلام، کتاب «عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات» اثر زکریای قزوینی است که نسخه‌هایی از آن در موزه بریتانیا و موزه برلین وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نام عزرائیل از متون یهودی و مسیحی قرون میانه به فرهنگ اسلامی راه یافته است.

مرگ‌اندیشی در گفتمان جمهوری اسلامی

کاربرد گسترده نام عزرائیل در واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به مرگ گراهام، امتداد گفتمانی است که در آن مرگ‌اندیشی جایگاهی محوری دارد.

مرگ‌اندیشی از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، در ادبیات رسمی حکومت حضور داشته است.

روح‌الله خمینی پس از ترور مرتضی مطهری، کشته شدن نیروهای حکومت را نه عامل تضعیف، بلکه زمینه‌ساز تداوم جمهوری اسلامی توصیف کرد.

علی خامنه‌ای هم بارها خواستار ماندگار شدن «فرهنگ شهادت» در جامعه شد.

در این چارچوب، مرگ نه صرفا پایان زندگی، بلکه ابزاری برای بازتولید قدرت است. مرگ نیروهای وابسته به حکومت با مفاهیمی چون شهادت و جاودانگی تقدیس می‌شود و مرگ دشمنان با ادبیاتی آمیخته به تمسخر، انتقام و حتی ستایش از «عزرائیل» همراه است.