درخواست مردم از حامیان حکومت برای رفتن به جنوب ایران همزمان با حملات تازه آمریکا
در پی هدف قرار گرفتن برخی مراکز نظامی در شهرهای جنوبی ایران و تشدید مشکلات ناشی از جنگ، موجی از همدلی با ساکنان این مناطق شکل گرفته است. شماری از کاربران و مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال تاکید کردند درد جنوب، درد تمام ایران است.
یکی از شهروندان در پیامی گفت کسانی که ماهها در تجمعات از جنگ و حمله به اسرائیل و ایالات متحده حمایت کرده و شعار دادهاند، اکنون باید برای واکنش به حملات آمریکا، راهی جنوب ایران شوند.
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