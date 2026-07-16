سنتکام با انتشار یک ویدیو از تکمیل عملیات نظامی خود در بامداد پنجشنبه در ایران خبر داد
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج تازه حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی ساعت ۹ شب به وقت شرق آمریکا، بامداد پنجشنبه به وقت ایران، پایان یافته است.
به گفته این نهاد، در این حملات مراکز فرماندهی، سامانههای پدافندی، توان موشکی و پهپادی و تاسیسات پایش ساحلی ایران در چندین نقطه، از جمله بندرعباس، هدف قرار گرفت.
سنتکام همچنین از حملهای ۹۰ دقیقهای به مواضع جمهوری اسلامی در جزیره تنب بزرگ خبر داد.