شرکت ردیابی دریایی کپلر اعلام کرد روز چهارشنبه ۲۴ تیر، ۹ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها از مسیر آبهای ایران تردد داشتند. این رقم در روز پیش از آن ۱۳ کشتی بود.
بر اساس دادههای کپلر، همچنین هیچ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع در این روز از تنگه هرمز عبور نکرد.
دادههای منتشرشده از سوی کپلر نشاندهنده کاهش شمار شناورهای عبوری از این آبراه راهبردی در مقایسه با روز پیش از آن است.
اطلاعات و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد کادر پزشکی قانونی در کهریزک پیکر جمشید مومنی ثانی، از جانباختگان اعتراضات دیماه، را مقابل چشمان خانوادهاش شکافتند تا گلولههای جنگی باقیمانده در بدن او را پیش از صدور جواز دفن خارج کنند.
به گفته منابع آگاه، کالبدشکافی برای خارج کردن گلولهها با هدف از بین بردن شواهد مربوط به نوع سلاح و عاملان تیراندازی انجام گرفت.
در یکی از ویدیوهای رسیده، خواهر جمشید با گریه و التماس از مسئولان میخواهد پیکر برادرش را نشکافند و «پارهپاره» نکنند.
با این حال، کادر حاضر در محل با او برخوردی تهاجمی دارند و حتی نواری را که شماره شناسایی پیکر روی آن ثبت شده، در اختیار او میگذارند تا شخصا دور پای برادرش ببندد.
جمشید مومنی که متولد سال ۱۳۶۵ بود، شامگاه ۱۸ دی در جریان اعتراضات مردمی در خیابان سلسبیل تهران هدف گلوله جنگی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات رسیده، گلولهها به ناحیه شکم و پهلوی جمشید اصابت کردند و پس از عبور از ریه، به مرگ او منجر شدند.
خانواده این جاویدنام پس از ساعتها جستوجو، پیکر او را در حالی در کهریزک پیدا کردند که آثار اصابت دو گلوله بر بدنش وجود داشت.
فشار برای معرفی مومنی بهعنوان شهید حکومتی
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خانواده مومنی برای تحویل گرفتن پیکر او با مطالبه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مواجه شدند.
پس از آنکه خانواده اعلام کردند توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند، نهادهای حکومتی آنها را تحت فشار قرار دادند تا جمشید را بهعنوان «شهید» معرفی کنند و پیکرش با پرچم جمهوری اسلامی به خاک سپرده شود.
اعضای خانواده او تحت فشارهای شدید امنیتی قرار داشتند و با گرفتن تعهد، از اطلاعرسانی آزادانه درباره نحوه کشته شدن جمشید منع شدند.
منابع مطلع میگویند خارج کردن گلوله از بدن جمشید پیش از صدور جواز دفن، با تلاش نهادهای حکومتی برای معرفی او بهعنوان «شهید» مرتبط بوده است.
به گفته آنها، باقی ماندن گلوله جنگی در بدن میتوانست شواهدی درباره نوع مهمات و احتمال شلیک از سوی نیروهای سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی به جا بگذارد.
ایراناینترنشنال پیشتر نیز گزارشهایی دریافت کرده بود که نشان میداد در کهریزک، پیکر شماری از جانباختگان مقابل چشمان خانوادههایشان شکافته شده و گلولههای باقیمانده در بدن آنها خارج شده است.
در جریان اعتراضات دیماه، کهریزک به یکی از هولناکترین مراکز نگهداری پیکر جانباختگان تبدیل شد.
خانوادهها ناچار بودند ساعتها در میان انبوه کیسههای سیاه به دنبال عزیزان خود بگردند و در بسیاری از موارد با پیکرهایی خونآلود، آثار تیر خلاص، لولههای احیا در دهان و چسبهای نوار قلب روی بدن مواجه میشدند.
این شواهد نشان میداد شماری از قربانیان پیش از انتقال به کهریزک زنده یا قابل احیا بودهاند، اما نیروهای امنیتی مانع ادامه روند درمان آنها شدهاند.
محسن هوشمند، رییس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، اعلام کرد ظهر پنجشنبه آتشسوزی در یکی از پروژههای در حال احداث محل دفن امام هشتم شیعیان رخ داد که به طور کامل مهار شد.
به گفته او، منشا این حادثه «سوختن بخشی از عایقهای حرارتی» بوده که به دلیل ترکیبات آن، دود نسبتا زیادی تولید کرده است.
هوشمندی افزود این آتشسوزی هیچگونه تلفات جانی یا خسارتی به تاسیسات و مجموعه در حال احداث وارد نکرده و در حال حاضر آرامش برقرار است و فعالیت روزمره در این کارگاه و حرم ادامه دارد.
دونالد ترامپ اعلام کرد جمهوری اسلامی به دنا کراری، شهروند آمریکایی که سال ۲۰۲۴ در ایران بازداشت شده بود، اجازه خروج از کشور را داده است. ترامپ با قدردانی از این اقدام، آن را نشانهای از حسن نیت جمهوری اسلامی دانست.
گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
شکست ۲ بر ۱ تیم ملی انگلستان مقابل آرژانتین در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، رویای پایان دادن به حسرت ۶۰ ساله قهرمانی را بار دیگر بر باد داد. این باخت، موجی از خشم و ناامیدی را در میان رسانههای بریتانیا برانگیخت و بیشترین انتقادها هم متوجه تاکتیکهای توماس توخل شد.
مطبوعات بریتانیا تصمیم توخل برای تغییر سیستم به دفاع ۵ نفره در دقیقه ۶۷ و عقبنشینی مقابل آرژانتین را عامل اصلی این شکست دانستند. دیوید هایتنر در گاردین این شکست را «یک سقوط بیرحمانه و باورنکردنی» توصیف کرد و نوشت: «تقدیر انگلستان، شکستهای دراماتیک در تورنمنتهاست؛ فوتبال به خانه برنمیگردد.»
جان کراس، نویسنده دیلی میرور، نیز دقایق پایانی مسابقه را «شکنجه محض» توصیف کرد و نوشت که توخل فشار حریف را پذیرفت و در نهایت انگلستان زیر این فشار شکست خورد.
بزرگترین انتقاد به سرمربی آلمانی، رویکرد محتاطانه تیمی بود که با هزینهای سنگین برای قهرمانی بسته شده بود. میگل دیلینی در ایندیپندنت تصمیمهای توخل را «بزدلی محض فوتبالی» خواند و نوشت که این مربی، با وجود گرانترین قرارداد، انگلستان را از مسیر موفقیت دورتر کرد.
نویسندگان ورزشی معتقدند توخل با تعویضهای تدافعی، توان هجومی انگلستان را کاهش داد؛ در حالی که حضور بازیکنان تازهنفسی مانند بوکایو ساکا یا مارکوس رشفورد میتوانست برای خط دفاعی کارتزرددار آرژانتین دردسر درست کند. بارنی رونای در گاردین نوشت که انگلستان در این مسابقه هیچ تهدید یا انرژی ویژهای از خود نشان نداد و صعود را بهراحتی به حریف تقدیم کرد.
این حذف نشان داد که با وجود تغییر کادر فنی و هزینههای کلان، سقف آرزوهای سهشیرها همچنان دستنخورده باقی مانده و میراث گرت ساوتگیت در شکست برابر تیمهای بزرگ، این بار با نسخهای دیگر و تحت هدایت توماس توخل تکرار شد.
خبرگزاری دولتی سانا، به نقل از یک منبع در وزارت کشور سوریه گزارش داد مقامهای این کشور تلاش برای قاچاق محمولهای از سلاحهای پیشرفته و موشکها از مرز عراق را خنثی کردهاند. به گفته این منبع، بررسیهای اولیه نشان میدهد این محموله برای حزبالله لبنان در نظر گرفته شده بود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده بود در گفتوگو با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، درباره مقابله با حزبالله گفتوگو کرده است.
حاکمان جدید سوریه که پس از سقوط حکومت بشار اسد قدرت را در دست گرفتهاند، سالها با حزبالله جنگیدهاند. حزبالله در جریان جنگ داخلی سوریه برای حمایت از بشار اسد، رییسجمهوری پیشین سوریه، نیرو به این کشور اعزام کرده بود.