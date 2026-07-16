او گفت: «اما تفاوت اینجاست که مقاومت کردن مقابل نروژ یا مکزیک یک چیز است، و دفاع مقابل تیمی مثل آرژانتین با این سطح از کیفیت و توانایی، چیز دیگری است.»

شیرر که به تعویض دکلان رایس و ریس جیمز در فاصله ۱۰ دقیقه مانده به پایان بازی اشاره می‌کرد، معتقد است تصمیمات توخل این‌بار نتیجه معکوس داد: «توماس خیلی زود کارت‌هایش را بازی کرد به امید اینکه انگلیس دوام بیاورد، اما این نقشه شکست خورد.»

کاپیتان پیشین تیم ملی انگلیس گفت: «ما او را برای سیستم پنج دفاعه در بازی‌های قبل تحسین می‌کردیم، اما این‌بار وقتی آرژانتین گل اول را زد، بازیکنان انگلیس از نظر بدنی و ذهنی کاملاً تخلیه شده بودند و هیچ راه فراری برای ضدحمله نداشتند.»

تیم ملی فوتبال انگلیس شب گذشته درحالی که در آستانه صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بود، نتوانست برتری مقابل آرژانتین را حفظ کند و در ۷ دقیقه، دو گل خورد و باخت. با این حساب، حسرت سه‌شیرها برای قهرمانی جهانی ۶۴ ساله شد.