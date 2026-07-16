رویترز: تهران از حوثیها خواسته در صورت حمله آمریکا به شبکه برق، بابالمندب را ببندند
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه نوشت جمهوری اسلامی از حوثیهای یمن خواسته است در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، برای بستن تنگه بابالمندب، ورودی دریای سرخ، آماده باشند.
دو منبع ارشد جمهوری اسلامی و یک منبع منطقهای گفتند این درخواست در سطح رهبری جمهوری اسلامی مطرح و به حوثیها منتقل شده است. به گفته آنها، حوثیها به تازگی از این پیام مطلع شدهاند، اما جزئیاتی درباره نحوه انتقال آن یا زمان ارسال آن منتشر نشده است.
یک منبع نزدیک به حوثیها نیز به رویترز گفت این گروه با استقرار موشکها و پهپادها در نزدیکی تنگه بابالمندب، آماده حمله به کشتیها است و تنها در انتظار صدور دستور قرار دارد. این منبع افزود تصمیم درباره زمان بستن تنگه بابالمندب با نمایندگان سپاه پاسداران مستقر در یمن خواهد بود.
به گفته تحلیلگران، با بسته بودن تنگه هرمز، هرگونه اختلال در دریای سرخ میتواند دو مسیر اصلی صادرات نفت خاورمیانه را همزمان از دسترس خارج کند و بحران جهانی انرژی را تشدید کند.
دو منبع منطقهای نزدیک به ریاض نیز گفتند عربستان سعودی تهدیدهای جمهوری اسلامی و حوثیها را بسیار جدی گرفته و معتقد است هماهنگی میان تهران و حوثیها درباره دریای سرخ افزایش یافته است.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی حوثیها را بخشی از «محور مقاومت» میداند. آمریکا نیز جمهوری اسلامی را به تامین سلاح، منابع مالی و آموزش نظامی برای حوثیها متهم کرده است، اما تهران این اتهام را رد میکند.
وزارت خارجه کویت در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرد و آن را ادامه رویکردی تهاجمی، نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کویت و همچنین نقض منشور سازمان ملل و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۲۶ دانست.
وزارت خارجه کویت اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئولیت کامل ادامه این حملات و پیامدهای آن را بر عهده دارد و افزود ادامه این رویکرد تهاجمی علیه کویت و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به تشدید تنشها دامن میزند و امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند.
این وزارتخانه، ضمن درخواست توقف فوری حملات، تاکید کرد کویت به اتخاذ همه تدابیر لازم برای حفاظت از سرزمین، ساکنان و منافع خود ادامه خواهد داد و تمامی حقوق مشروع خود را بر اساس قوانین بینالمللی محفوظ میداند.
همزمان با هفتمین روز پس از دفن علی خامنهای، وقوع آتشسوزی در کارگاه ساختمانی «صحن غدیر» در محل دفن امام هشتم شیعیان، باعث برخاستن دود سیاه در آسمان این منطقه شد.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به روایتهای متفاوت مقامهای مسئول درباره علت حادثه، گفت تناقض در توضیحات رسمی، ابهامها و گمانهزنیها را افزایش داده است. او همچنین به حساسیتهای سیاسی و اجتماعی پیرامون محل دفن علی خامنهای و واکنشهای افکار عمومی به این موضوع پرداخت.
کاربرد گسترده نام عزرائیل در واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به مرگ گراهام، امتداد گفتمانی است که در آن مرگاندیشی جایگاهی محوری دارد.
مرگاندیشی از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی، در ادبیات رسمی حکومت حضور داشته است.
روحالله خمینی پس از ترور مرتضی مطهری، کشته شدن نیروهای حکومت را نه عامل تضعیف، بلکه زمینهساز تداوم جمهوری اسلامی توصیف کرد.
علی خامنهای هم بارها خواستار ماندگار شدن «فرهنگ شهادت» در جامعه شد.
در این چارچوب، مرگ نه صرفا پایان زندگی، بلکه ابزاری برای بازتولید قدرت است. مرگ نیروهای وابسته به حکومت با مفاهیمی چون شهادت و جاودانگی تقدیس میشود و مرگ دشمنان با ادبیاتی آمیخته به تمسخر، انتقام و حتی ستایش از «عزرائیل» همراه است.
آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد ذخایر نفت خام جهان در حال کاهش است و این روند یکی از مهمترین سپرهای دفاعی در برابر بزرگترین شوک عرضه نفت در تاریخ را تضعیف میکند.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، در گفتوگو با سیانان گفت: «اقتصاد جهانی هنوز از خطر دور نشده است.» او افزود کاهش عرضه نفت از خاورمیانه تاکنون با افزایش تولید در سایر مناطق و استفاده از مسیرهای جایگزین انتقال نفت، از جمله خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی، تا حدی جبران شده است.
بیرول با این حال هشدار داد این وضعیت نمیتواند برای مدت طولانی ادامه یابد، زیرا ذخایر جهانی نفت خام در حال کاهش است.
به گفته آژانس بینالمللی انرژی، از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی، جهان برای جبران کاهش بیش از یک میلیارد بشکه نفت به شدت به ذخایر راهبردی متکی بوده است. دادههای این آژانس نشان میدهد ذخایر جهانی نفت بین مارس تا مه ۳۶۰ میلیون بشکه کاهش یافت و در ژوئن، با افزایش حجم نفت در حال حمل روی دریا، اندکی بهبود پیدا کرد، هرچند کشورها همچنان از ذخایر راهبردی خود برداشت میکنند.
همزمان، قیمت نفت نیز در ماه جاری بار دیگر افزایش یافته است. بهای نفت برنت به حدود ۸۵ دلار و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به نزدیک ۸۰ دلار در هر بشکه رسیده است.