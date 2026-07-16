فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح، کمیته‌ای عالی برای بررسی پرونده قاچاق محموله‌ای از سلاح، موشک و پهپاد به سوریه تشکیل شده است؛ محموله‌ای که مقام‌های سوری می‌گویند مقصد نهایی آن حزب‌الله لبنان بوده است.

مقام‌های سوری پیش‌تر اعلام کرده بودند این محموله که در یک تانکر حامل «نفت سیاه» به شکلی حرفه‌ای مخفی شده بود، در گذرگاه مرزی التنف توقیف شده است. وزارت کشور سوریه نیز گفت بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این محموله قرار بود پس از عبور از خاک سوریه به حزب‌الله لبنان منتقل شود.

فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد بغداد برای روشن شدن همه ابعاد این پرونده با مقام‌های سوری هماهنگی خواهد کرد و با افراد کوتاهی‌کننده برخورد می‌شود.

خبرگزاری شفق‌نیوز نیز به نقل از یک منبع امنیتی عراق گزارش داد تانکر حدود ۹ روز پیش با اسناد رسمی مبنی بر حمل «نفت سیاه» از عراق خارج شده بود و به دلیل پلمب بودن و نبود تجهیزات تخصصی برای بازرسی تانکرهای حامل مایعات، از مرز عراق عبور کرده بود. به گفته این منبع، پس از بازرسی در خاک سوریه، مقدار زیادی سلاح، موشک و پهپاد که به شکلی حرفه‌ای در تانکر پنهان شده بود، کشف شد.