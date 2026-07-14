خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرده است شعب ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه تشکیل شده‌اند.

او گفت همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رای به دادگاه ارسال شده‌اند.

به گفته صالحی، بخش عمده این پرونده‌ها رسیدگی شده و به صدور رای انجامیده است. او افزود بخشی از احکام صادرشده برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده و به مرحله اجرا رسیده‌اند.

دادستان تهران گفت این احکام شامل مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام است و محکومان این پرونده‌ها اکنون در حال تحمل مجازات خود هستند.