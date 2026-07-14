رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در گفتوگو با رسانههای حکومتی گفت انتقام از عاملان کشتهشدن علی خامنهای فراموش نخواهد شد و مجازات آنها به بازدارندگی و تقویت امنیت ملی، منطقهای و جهانی کمک میکند.
او افزود مواضع اصلی دفاعی جمهوری اسلامی از سوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میشود و ارتش و سپاه پاسداران مسئول اطلاعرسانی درباره رویدادهای عملیاتی جنگ هستند.
به گفته طلایینیک، وزارت دفاع نیز در پشتیبانی خدماتی، فنی و صنعتی از این نهادها نقش فعال دارد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرده است شعب ویژهای در دادسرای تهران برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه تشکیل شدهاند.
او گفت همه این پروندهها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رای به دادگاه ارسال شدهاند.
به گفته صالحی، بخش عمده این پروندهها رسیدگی شده و به صدور رای انجامیده است. او افزود بخشی از احکام صادرشده برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال شده و به مرحله اجرا رسیدهاند.
دادستان تهران گفت این احکام شامل مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام است و محکومان این پروندهها اکنون در حال تحمل مجازات خود هستند.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، سهشنبه در نشست خبری با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت: «این نخستین سفر من به ایالات متحده است. این سفر صرفا یک دیدار معمولی نیست، بلکه آغاز یک شراکت اقتصادی است. تا هشت مهر، نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد و در مقابل، شرکتهای آمریکایی وارد عراق میشوند. از این پس، پایه روابط دو کشور شراکت اقتصادی خواهد بود، نه روابط نظامی.»
او افزود: «بر اساس برنامه دولت، انحصار سلاح باید در اختیار دولت باشد. این یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه. تاکنون سلاحهای زیادی از برخی گروهها و جناحهای مسلح تحویل گرفته شده است.»
نخستوزیر عراق همچنین گفت: «پس از هشت مهر، دیگر نیازی به وجود هیچ گروه مسلحی نخواهد بود، زیرا این گروهها پاسخی به یک نیاز بودند، نه یک ساختار دائمی. پس از این تاریخ، به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهیم داد خارج از چارچوب و کنترل دولت سلاح حمل کند. تصمیمگیری درباره عراق تنها در اختیار مردم عراق است و نیروهای امنیتی ما توانایی حفاظت از سرزمین و مرزهای کشور را دارند.»
وزارت خارجه عربستان سعودی در شبکه اجتماعی ایکس حملات به شماری از پاسگاههای مرزی کویت و یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت را بهشدت محکوم کرد.
این وزارتخانه همچنین حمله به سرکنسولگری کویت در بصره و دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد.
وزارت خارجه عربستان در ادامه، حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و قطر را تهدیدی مستمر علیه امنیت و ثبات منطقه خواند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری با نخستوزیر عراق در کاخ سفید گفت: «نخستوزیر عراق در انتخاباتی پیروز شد که بسیاری تصور میکردند فرد دیگری برنده آن خواهد شد. من هم در این موضوع نقش داشتم و برایم مهم بود کسی روی کار بیاید که بتواند این مسئولیت را بهخوبی انجام دهد. اکنون یک قهرمان جدید و فوقالعاده داریم و حضور او در کنار ما مایه افتخار است.»
ترامپ افزود: «شرکتهای نفتی آمریکا با حجمی بیسابقه وارد عراق میشوند، با این کشور شراکت میکنند و همکاری گستردهای خواهند داشت. روابط ما اکنون به سطحی رسیده که دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در عراق نیست. ما برای کمک به عراق حضور داریم و اگر لازم باشد از آن حمایت خواهیم کرد، اما فکر نمیکنیم چنین نیازی پیش بیاید.»
او درباره جمهوری اسلامی گفت: «ایران رقیب اصلی عراق بود و بار سنگینی بر دوش این کشور گذاشته بود، زیرا قلدر خاورمیانه محسوب میشد. اما اکنون ایران تا حد زیادی تضعیف شده و توان نظامی آن تنها بخش کوچکی از چیزی است که چهار ماه پیش بود. این وضعیت به عراق آزادی عمل بیشتری داده و یکی از دلایل ورود گسترده شرکتهای نفتی آمریکا به عراق نیز همین موضوع است.»
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای بازگشت به درگیریهای گستردهتر میان آمریکا و جمهوری اسلامی در خاورمیانه را «عقبگردی بزرگ» برای غیرنظامیان در منطقه و فراتر از آن توصیف کرد.
او گفت این تحولات تلاشهای صلح را تضعیف میکند، بیثباتی را تشدید میکند و خطرهای جدی برای حقوق بشر در سراسر منطقه به همراه دارد.
تورک خواستار توقف فوری حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات آمریکا به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و حملات جمهوری اسلامی به اهداف مشابه در دیگر کشورهای منطقه شد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد همه طرفها باید به حقوق بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند و احترام به آن را تضمین کنند؛ از جمله با اتخاذ همه تدابیر ضروری برای حفاظت از غیرنظامیان و اموال و اهداف غیرنظامی.
او همچنین خواستار رعایت تعهدات طرفها بر اساس حقوق بینالملل بشر و انجام تحقیقات مستقل و فوری درباره همه موارد ادعایی نقض این قوانین شد.
تورک گزارشها درباره بستهشدن تنگه هرمز را بهدلیل تاثیر آن بر حقوق بشر در مناطقی بسیار فراتر از خاورمیانه «بسیار نگرانکننده» خواند و گفت این آبراه شریانی حیاتی است که میلیونها نفر به آن وابستهاند.
او افزود اختلال در جریان انتقال غذا، دارو و دیگر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه در سطح منطقهای و جهانی دارد.
تورک در پایان گفت دیپلماسی، خویشتنداری و کاهش تنش باید در اولویت قرار گیرد و خواستار بازگشت فوری آمریکا و جمهوری اسلامی به آتشبس و اجرای آن مطابق با حقوق بینالملل شد.