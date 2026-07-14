امباپه پس از نرسیدن فرانسه به فینال: بهعنوان کاپیتان، مسئولیت این شکست را میپذیرم
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فرانسه پس از شکست برابر اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسئولیت این ناکامی را بر عهده گرفت: «بازی سختی برای ما بود. از نظر تاکتیکی برنامه داشتیم که با پرس شدید، نفر به نفر آنها را تحت فشار بگذاریم و اجازه ندهیم ریتم بازی را در اختیار بگیرند.»
او گفت: «آنها دوست دارند کنترل بازی و مالکیت توپ را در دست داشته باشند. اما دقیقا همین اتفاق افتاد. به هافبکهای اسپانیا فضای زیادی دادیم و آنها هم کیفیت لازم را برای استفاده از آن داشتند»
امباپه گفت: «وقتی نتوانید برنامه اسپانیا را به هم بزنید، کار بسیار دشوار میشود. پنالتی هم به آنها کمک کرد تا کنترل بازی را در دست بگیرند. سپس گل دوم را زدند و ما کیفیت لازم برای رسیدن به فینال را نداشتیم.»
او گفت: «وقتی پیروز میشوید، همه افتخارها نصیب شما میشود و وقتی نمیبرید، باید مسئولیتش را هم بپذیرید. این بخشی از فوتبال و زندگی من است. بهعنوان کاپیتان، تمام مسئولیت را قبول میکنم. میخواستیم به فینال برسیم، اما موفق نشدیم و باید حرفهایی را که درباره ما گفته میشود، بپذیریم.»
امباپه: باید برای دشان بهترین بازیمان را انجام دهیم
امباپه درباره آخرین مسابقه دیدیه دشان بهعنوان سرمربی تیم ملی فرانسه، که در دیدار ردهبندی برگزار خواهد شد، گفت: «هیچ چیز درباره جایگاه دیدیه برای ما و برای مردم فرانسه تغییر نکرده است. او سرمربی ماست و ارزشش همان است.»
کاپیتان فرانسه گفت: «یک بازی دیگر برای او باقی مانده و باید بهترین بازیمان را برایش انجام دهیم، چون او شایسته آن است و هواداران هم شایستهاند که جام جهانی را با کسب مقام سوم به پایان برسانیم.»
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پس از شکست برابر اسپانیا و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد تیمش را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت برابر حریفی با این کیفیت، فرانسه توان ارائه چنین نمایشی را نداشت.
او گفت: «تیم اسپانیا بسیار قدرتمند است، بازی مقابل آنها دشوار است و امروز هم کیفیت خود را نشان دادند. ما پایینتر از سطح واقعیمان بودیم. نسبت به بازیهای قبل اشتباهات فنی بیشتری داشتیم و با اینکه تصور میکردم کل تیم به جریان مسابقه برگردد، این اتفاق رخ نداد.»
دشان گفت: «از تواناییهای اسپانیا آگاه بودیم و میدانستیم اگر میخواهیم پیروز شویم، باید در بالاترین سطح خود بازی کنیم، اما این اتفاق نیفتاد.»
او همچنین به مصدومیت ویلیام سالیبا و احتیاط آدرین رابیو پس از دریافت کارت زرد اشاره کرد و گفت این عوامل نیز بر عملکرد تیم تاثیر گذاشتند.
سرمربی فرانسه، توانایی اسپانیا در بستن مسیر پاسها و بازپسگیری توپ را یکی از عوامل اصلی شکست تیمش دانست و گفت: «آنها در برقراری ارتباط بین خطوط و پیشبینی مسیر پاسها بسیار خوب عمل کردند. ما راهحلی برای مقابله با این شرایط پیدا نکردیم. اینکه نتوانستیم کیفیت هجومی و فنی بازیهای قبلی را تکرار کنیم، تا حدی تقصیر خودمان بود، اما باید به اسپانیا هم بابت جلوگیری از این کار اعتبار داد.»
دشان با اشاره به فضای رختکن پس از مسابقه گفت: «ناامیدی بسیار زیاد است. این گروه از بازیکنان همگی رقابتطلب هستند و پایان یافتن این مسیر دردناک است. نمیخواهم تمام کارهایی را که در این تورنمنت انجام دادیم نادیده بگیرم، اما در این مسابقه اسپانیا چیزی بیشتر از ما داشت.»
دشان در پایان، به قضاوت ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، نیز انتقاد کرد و گفت: «داور چهارم و پنجم در سطح بالایی بودند و با آنها کنار زمین صحبت کردم. اما درباره داور وسط چیزی نمیگویم؛ فقط از شما میپرسم، آیا او در سطح قضاوت یک نیمهنهایی جام جهانی بود؟»
اعتبار اصلی رسیدن اسپانیا به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، باید به لوئیس دلا فوئنته برسد، او پس از حذف اسپانیا در یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ هدایت این تیم را برعهده گرفت. اسپانیا با دلا فوئنته قهرمان یورو و لیگ ملتهای اروپا شده و اکنون پس از ۱۶ سال دوباره به فینال جام جهانی رسیده است.
تنها مسابقهای که اسپانیا در یک تورنمنت رسمی تحت هدایت او پیروز نشد، فینال لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۵ بود که برابر پرتغال در ضربات پنالتی شکست خورد.
دلافوئنته پس از صعود تیمش به فینال جام جهانی گفت: «توصیف احساسم دشوار است. فکر میکنم چیزی شبیه خوشحالی و غرور باشد. همانطور که همیشه گفتهام، هدایت چنین گروهی از بازیکنان استثنایی یک افتخار است. میخواهیم به مسیرمان ادامه دهیم و همچنان پیشرفت کنیم. فقط یک گام دیگر باقی مانده و برای برداشتن آن تلاش خواهیم کرد.»
او گفت: «فشار و مسئولیت زیادی برای رسیدن به فینال جام جهانی وجود دارد. حضور در اینجا یک امتیاز بزرگ است و باید از این لحظه لذت برد. نزدیک به چهار سال پیش، زمانی که کارمان را آغاز کردیم، ایده مشخصی داشتیم و در تمام این مدت به آن وفادار ماندیم. همین رویکرد ما را تا اینجا رسانده است. باز هم تاکید میکنم که واقعا به بازیکنانم افتخار میکنم.»
به نوشته اتلتیک، دلافوئنته و تیم ملی اسپانیا نمونهای کمنظیر از هماهنگی کامل میان سرمربی و تیم هستند.
موفقیت او تنها به مسائل تاکتیکی محدود نمیشود؛ دلا فوئنته در مدیریت بازیکنان نیز عملکرد فوقالعادهای داشته و باعث شده همه اعضای تیم احساس کنند نقش مهمی در موفقیت اسپانیا دارند.
باخت فرانسه به اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پایان تلخی برای دیدیه دشان بود؛ مربیای که پس از پایان جام جهانی از سمت خود کنار خواهد رفت. او از سال ۲۰۱۲ هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده داشت، یک بار با این تیم قهرمان جهان شد و حالا همهچیز برای یک خداحافظی باشکوه آماده بود.
به نظر میرسید دیدیه دشان در آستانه پایان دادن به دوران مربیگریاش با حضوری در فینال روز یکشنبه و فرصتی برای فتح سومین جام جهانی قرار دارد. اما اسپانیا، رقیبی که بارها برای او دردسرساز شده، این رویا را بر هم زد.
هرچند اسپانیا نمایشی فوقالعاده ارائه کرد، اما فرانسه با نمایشی کمرمق، چه از نظر فردی و چه تیمی، فاصله زیادی با سطح واقعی خود داشت.
پایان دوران درخشان دشان روی نیمکت فرانسه با چنین شکست و نمایشی، ناامیدکننده بود.
او پس از پایان مسابقه، گفتوگوی طولانی با داور چهارم داشت؛ احتمالا درباره تصمیمهایی که معتقد بود به ضرر تیمش گرفته شده است.
شاید بتوان گفت اعلام پنالتی، ضربه روحی بزرگی به فرانسه وارد کرد، اما واقعیت این است که این تیم در تمام طول مسابقه عملکرد خوبی نداشت.
دشان بدون تردید یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال ملی است و یکی از تنها سه نفری که جام جهانی را هم بهعنوان بازیکن و هم بهعنوان سرمربی فتح کردهاند.
بیشتر دورانهای مربیگری با ناامیدی به پایان میرسند، اما کمتر کسی تصور میکرد دوران حضور دشان در تیم ملی فرانسه با چنین نمایش ضعیفی خاتمه یابد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، فرانسه را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و نخستین فینالیست این تورنمنت شد. میکل اویارزابال در دقیقه ۲۲ از روی نقطه پنالتی و پدرو پورو در دقیقه ۵۸ گلهای اسپانیا و بازی را به ثمر رساندند.
فرانسه که بهعنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود و در مراحل ابتدایی عملکرد درخشانی داشت، برابر اسپانیا هرگز نتوانست بازی همیشگی خود را ارائه دهد و در نهایت با شایستگی شکست خورد.
میکل اویارزابال گل نخست اسپانیا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند؛ پنالتیای که پس از خطای لوکاس دینیه روی لامین یامال اعلام شد.
در ادامه، پدرو پورو با به ثمر رساندن گل دوم، پیروزی اسپانیا را قطعی کرد.
اسپانیا برای رسیدن به دومین قهرمانی خود در دیدار فینال به مصاف انگلیس یا آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت.
فرانسه نیز روز شنبه در دیدار ردهبندی به میدان خواهد رفت.
اسپانیا شایسته این پیروزی بود
اسپانیا کاملا شایسته پیروزی در این مسابقه بود.
شاید بسیاری انتظار داشتند اسپانیا برنده شود، اما کمتر کسی تصور میکرد فرانسه تا این اندازه مهار شود.
اونای سیمون در طول مسابقه تقریبا هیچ مهار دشواری انجام نداد و مهمترین مهرههای هجومی دیدیه دشان کاملا از جریان بازی خارج شدند.
اسپانیا با شایستگی راهی فینال شد و چه آرژانتین و چه انگلیس، از حالا باید نگران چالشی باشند که در دیدار پایانی در انتظارشان است.
در تمام مسابقات گذشته جام جهانی ۲۰۲۶ این احساس وجود داشت که اسپانیا هنوز به بهترین سطح خود نرسیده و بسیاری فرانسه را شانس اصلی صعود به فینال میدانستند.
اما اسپانیا پس از عبور از مراحل قبلی، در نیمهنهایی نمایشی کمنقص ارائه داد و تقریبا هیچ فرصتی به فرانسه نداد.
هواداران انگلیس و آرژانتین شاید ترجیح میدادند در فینال با فرانسه روبهرو شوند، اما اکنون اسپانیا نشان داده تیمی به همان اندازه، و شاید حتی خطرناکتر، است.
شباهتهای زیادی میان این تیم و نسل طلایی اسپانیا که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ سه قهرمانی بزرگ متوالی کسب کرد، دیده میشود؛ استحکام دفاعی، آرایش ۳-۳-۴، هافبکهای بازیساز، استفاده از هافبک در نقش مهاجم کاذب و البته موفقیت.
فرانسه مانند دوسال پیش به اسپانیا باخت
فرانسه، درست مانند شکست برابر اسپانیا در یورو دو سال پیش، این بار هم از رسیدن به هدفش بازماند.
شاید جالب باشد که این نسخه از تیم دیدیه دشان را بتوان کاملترین نسخه دوران مربیگری او دانست.
دشان در تمام مسابقات از چهار مهاجم تخصصی استفاده کرد و با ایجاد تغییراتی در خط هافبک و دفاع کناری، آزادی عمل بیشتری به بازیکنان هجومی داد.
فرانسه برای نخستین بار مرحله گروهی را با عملکردی بینقص پشت سر گذاشت؛ سه پیروزی، ۹ امتیاز و ۱۰ گل زده. سپس پس از برتری قاطع برابر سوئد در مرحله یکهشتم نهایی، از سد پاراگوئه و مراکش نیز گذشت.
سیستمی که در آن کیلیان امباپه بهعنوان مهاجم نوک بازی میکرد، در شش مسابقه بهخوبی جواب داد، اما همه چیز در نیمهنهایی فرو ریخت.
اسپانیا در خلق موقعیتهای بزرگ گل (سه در برابر صفر)، تعداد پاسها، تکلها و نبردهای هوایی عملکرد بهتری داشت.
در نتیجه، دشان نتوانست برای سومین بار پیاپی فرانسه را به فینال جام جهانی برساند.
پدرو پورو در دقیقه ۵۲ بازی با فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل دوم اسپانیا را به ثمر رساند. اما دومین گل ملی پدرو پورو در اسپانیا با یک حرکت تیمی فوقالعاده، به ثبت رسید. این دومین گل پورو در این جام جهانی است؛ او پیشتر نیز مقابل اتریش گل زده بود.
پورو در سمت راست زمین صاحب توپ شد و منتظر ماند تا همتیمیهایش جایگیری کنند، سپس توپ را با پاسی دقیق به دنی اولمو در آستانه محوطه جریمه رساند.
اولمو که فشار دایو اوپامکانو را پشت سر خود احساس میکرد، با یک لمس نرم و بسیار ظریف، توپ را دوباره در مسیر حرکت پورو قرار داد.
پورو با یک فرار عالی دوباره صاحب توپ شد و در حالی که حرکتش از سوی مدافعان فرانسه دنبال نشده بود و ماکسنس لاکروا مشغول مهار میکل اویارزابال بود، با فضای فراوان به سمت دروازه رفت و با خونسردی توپ را از کنار مایک منیان به گل تبدیل کرد.
مدافعان کناری اسپانیا در این جام جهانی نقش مهمی در موفقیت تیم داشتهاند و حالا این تیم تنها نیم ساعت تا دومین فینال پیاپی خود در یک تورنمنت بزرگ فاصله دارد.
در این صحنه، اما مهمتر از همه، لمس توپ فوقالعاده دنی اولمو در ارسال پاس برگشتی بود؛ حرکتی در نهایت ظرافت که هیچ جای اشتباهی در آن وجود نداشت.
دنی اولمو در شرایط سختی این پاس گل را داد؛ دایو اوپامکانو از پشت روی او خطا کرد، اما اولمو با وجود این برخورد، پاسی بسیار زیبا برای پورو ارسال کرد.