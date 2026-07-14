سناتورهای دموکرات آمریکا سه‌شنبه ۲۳ تیر با جلوگیری از آغاز بررسی لایحه سالانه مجوز بودجه دفاعی، ضربه‌ای کم‌سابقه به یکی از معدود لوایحی وارد کردند که معمولا از حمایت دوحزبی برخوردار است. این لایحه اما امسال به‌دلیل اختلاف بر سر سطح هزینه‌های دفاعی و ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده است.

طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دست‌کم ۶۰ رأی نیاز داشت.

تقریبا همه سناتورها مطابق خط‌مشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آیین‌نامه‌ای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.

چهار سناتور نیز در رأی‌گیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوری‌خواه، ویرجینیای غربی)، میچ مک‌کانل (جمهوری‌خواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).

این لایحه پیش‌تر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر تعیین سقف هزینه‌های دفاعی و غیرنظامی بی‌نتیجه مانده و فضای سیاسی به‌شدت قطبی شده است.

دموکرات‌ها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند. به گفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.

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