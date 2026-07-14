زندانیان محبوس در واحد دو زندان قزلحصار کرج، سهشنبه برای دومین روز متوالی به اعتصاب غذای خود ادامه دادند. این اعتصاب در اعتراض به اجرای احکام اعدام و انتقال شش زندانی به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، زندانیان معترض اعلام کردهاند که اعتصاب غذای خود را در واکنش به روند اجرای احکام اعدام و انتقال این زندانیان به سلولهای انفرادی ادامه میدهند.
تاکنون مقامهای قضایی و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی درباره این اعتصاب غذا یا وضعیت شش زندانی منتقلشده به سلولهای انفرادی اظهار نظر نکردهاند.
سناتورهای دموکرات آمریکا سهشنبه ۲۳ تیر با جلوگیری از آغاز بررسی لایحه سالانه مجوز بودجه دفاعی، ضربهای کمسابقه به یکی از معدود لوایحی وارد کردند که معمولا از حمایت دوحزبی برخوردار است. این لایحه اما امسال بهدلیل اختلاف بر سر سطح هزینههای دفاعی و ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است.
طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دستکم ۶۰ رأی نیاز داشت.
تقریبا همه سناتورها مطابق خطمشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آییننامهای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.
چهار سناتور نیز در رأیگیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوریخواه، ویرجینیای غربی)، میچ مککانل (جمهوریخواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).
این لایحه پیشتر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تعیین سقف هزینههای دفاعی و غیرنظامی بینتیجه مانده و فضای سیاسی بهشدت قطبی شده است.
دموکراتها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره بهعنوان یکی از مهمترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند. به گفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.
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باخت فرانسه به اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پایان تلخی برای دیدیه دشان بود؛ مربیای که پس از پایان جام جهانی از سمت خود کنار خواهد رفت. او از سال ۲۰۱۲ هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده داشت، یک بار با این تیم قهرمان جهان شد و حالا همهچیز برای یک خداحافظی باشکوه آماده بود.
به نظر میرسید دیدیه دشان در آستانه پایان دادن به دوران مربیگریاش با حضوری در فینال روز یکشنبه و فرصتی برای فتح سومین جام جهانی قرار دارد. اما اسپانیا، رقیبی که بارها برای او دردسرساز شده، این رویا را بر هم زد.
هرچند اسپانیا نمایشی فوقالعاده ارائه کرد، اما فرانسه با نمایشی کمرمق، چه از نظر فردی و چه تیمی، فاصله زیادی با سطح واقعی خود داشت.
پایان دوران درخشان دشان روی نیمکت فرانسه با چنین شکست و نمایشی، ناامیدکننده بود.
او پس از پایان مسابقه، گفتوگوی طولانی با داور چهارم داشت؛ احتمالا درباره تصمیمهایی که معتقد بود به ضرر تیمش گرفته شده است.
شاید بتوان گفت اعلام پنالتی، ضربه روحی بزرگی به فرانسه وارد کرد، اما واقعیت این است که این تیم در تمام طول مسابقه عملکرد خوبی نداشت.
دشان بدون تردید یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال ملی است و یکی از تنها سه نفری که جام جهانی را هم بهعنوان بازیکن و هم بهعنوان سرمربی فتح کردهاند.
بیشتر دورانهای مربیگری با ناامیدی به پایان میرسند، اما کمتر کسی تصور میکرد دوران حضور دشان در تیم ملی فرانسه با چنین نمایش ضعیفی خاتمه یابد.
خبرگزاری مهر گزارش داد لحظاتی پیش سامانههای پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. این خبر در حالی منتشر میشود که گزارشهایی از حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران منتشر شده است.
مهر همچنین گزارش داد چند صدای انفجار در شهرهای بمپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان شنیده شده است. این خبرگزاری جزئیاتی درباره علت انفجارها یا اهداف احتمالی آنها منتشر نکرده است.
وزارت دفاع کویت اعلام کرد چهار نفر از نیروهای نیروی دریایی این کشور در پی حمله جمهوری اسلامی به یک شناور زخمی شدند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۳ تیر یک موشک بالستیک، پنج موشک کروز و ۳۳ پهپاد به سمت کویت شلیک کرده که تمامی آنها با سامانههای پدافندی رهگیری و منهدم شدهاند.
بهگفته وزارت دفاع کویت، حملات ایران علاوه بر اهداف نظامی، زیرساختهای غیرنظامی را نیز هدف قرار داد و بقایای موشکها و پهپادهای رهگیریشده در نقاط مختلف کشور سقوط کرد و خساراتی بر جای گذاشت.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به از سرگرفته شدن محاصر دریایی بندرهای جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، گفت دیگر چیزی تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلامآباد وجود ندارد.
او گفت حملات نظامی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اساس این یادداشت تفاهم را در هم شکست.
غریبآبادی افزود در این شرایط هیچ کشوری نباید از جمهوری اسلامی انتظار داشته باشد که به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد عمل کند.