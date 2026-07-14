او گفت: «تیم اسپانیا بسیار قدرتمند است، بازی مقابل آنها دشوار است و امروز هم کیفیت خود را نشان دادند. ما پایین‌تر از سطح واقعی‌مان بودیم. نسبت به بازی‌های قبل اشتباهات فنی بیشتری داشتیم و با اینکه تصور می‌کردم کل تیم به جریان مسابقه برگردد، این اتفاق رخ نداد.»

دشان گفت: «از توانایی‌های اسپانیا آگاه بودیم و می‌دانستیم اگر می‌خواهیم پیروز شویم، باید در بالاترین سطح خود بازی کنیم، اما این اتفاق نیفتاد.»

او همچنین به مصدومیت ویلیام سالیبا و احتیاط آدرین رابیو پس از دریافت کارت زرد اشاره کرد و گفت این عوامل نیز بر عملکرد تیم تاثیر گذاشتند.

سرمربی فرانسه، توانایی اسپانیا در بستن مسیر پاس‌ها و بازپس‌گیری توپ را یکی از عوامل اصلی شکست تیمش دانست و گفت: «آنها در برقراری ارتباط بین خطوط و پیش‌بینی مسیر پاس‌ها بسیار خوب عمل کردند. ما راه‌حلی برای مقابله با این شرایط پیدا نکردیم. اینکه نتوانستیم کیفیت هجومی و فنی بازی‌های قبلی را تکرار کنیم، تا حدی تقصیر خودمان بود، اما باید به اسپانیا هم بابت جلوگیری از این کار اعتبار داد.»

دشان با اشاره به فضای رختکن پس از مسابقه گفت: «ناامیدی بسیار زیاد است. این گروه از بازیکنان همگی رقابت‌طلب هستند و پایان یافتن این مسیر دردناک است. نمی‌خواهم تمام کارهایی را که در این تورنمنت انجام دادیم نادیده بگیرم، اما در این مسابقه اسپانیا چیزی بیشتر از ما داشت.»

دشان در پایان، به قضاوت ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، نیز انتقاد کرد و گفت: «داور چهارم و پنجم در سطح بالایی بودند و با آنها کنار زمین صحبت کردم. اما درباره داور وسط چیزی نمی‌گویم؛ فقط از شما می‌پرسم، آیا او در سطح قضاوت یک نیمه‌نهایی جام جهانی بود؟»